Goodiiz la boutique pop aux mille univers du centre-ville de Besançon

Irving Sarrazin est, depuis petit, un grand fan de cinéma, des grands classiques commes les films du justicier à la cape noir et aux multiples gadgets, Batman, ou des Gremlins, aux blockbuster contemporains tels que les films de l’univers Marvel. “C'était une idée que je voulais mettre en place il y a déjà une dizaine d'années” , explique-t-il au sujet de sa boutique. Après avoir participé à l’ouverture de Bd Fugue ciné, l’annexe de produits dérivés du magasin du même nom en 2019, il reçoit une proposition des propriétaires qui souhaitent vendre leurs locaux : reprendre la boutique et en devenir l’unique gérant. C’est ainsi que naît Goodiiz.

L'Univers goodiiz, un magasin à l’image de Irving

Quand on entre dans sa boutique, on est tout de suite replongé en enfance. Que ce soit des figurines (classiques ou funko pop), des mugs, des posters, des portes clés, des peluches à l'effigie des célèbres personnages Disney , en passant par des pots à biscuits à la tête de Jack Skellington, Zip la tasse ébréchée de la Belle et la bête, des friandises et même des paillassons, il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les budgets.

“En revanche c’est une boutique qui représente ma pop culture” nous confie Irving, “je ne fais pas de pop culture japonaise”. En effet, malgré les centaines de figurines et autres “goodies” qui arpentent les vitrines et étagères de la boutique, vous n’y trouverez aucun personnage de manga ou d’animés. Un choix délibéré du gérant qui n’a pas grandi avec ces univers. “Je pense sincèrement qu’il y a déjà de quoi faire dans d’autres magasins, ce n’est pas l’offre qui manque” nous explique-t-il en rigolant.

Pour l’amateur de pop culture, il est aussi essentiel que la boutique se renouvelle en permanence, et que les pièces de collections changent. Il a à cœur de faire évoluer les sculptures exposées dans la boutique afin de surprendre en permanence la clientèle, qui est toujours tentée de revenir pour découvrir les nouveautés.

Une boutique pour les grands et les petits

Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, ce ne sont pas les enfants le cœur de cible de la clientèle mais bien “des personnes entre 25 et 40 ans” affirme Irving. “Ce sont des personnes qui sont attirées par des licences de leur enfance, des fans historiques qui sont demandeurs de certaines pièces de films des années 80” confie-t-il amusé, “et à partir de 25 ans, on commence à avoir un véritable pouvoir d’achat” ajoute le collectionneur au sujet de cette moyenne d’âge plutôt élevée.

“Ce qui fait mal à l’heure actuelle, c’est que les magasins cultures et loisir, on est presque vu comme des boutiques de luxe”

On peut y trouver des petits porte-clés pour moins de cinq euros, et traverser ensuite la boutique pour se retrouver face à face avec une sculpture collector des trois spiderman/woman disponible uniquement en 499 exemplaires dans le monde pour une valeur de 1.800 €. Un budget que Irving explique par des éditions très limitées sculptées et peintes à la main nécessitant un travail de grande qualité.

En tout cas, pour tous les lecteurs qui seraient curieux d’en découvrir davantage sur sa boutique et son univers, Irving vous accueille du mardi au samedi de 10h à 19h au 79 grande rue à Besançon.

Info+ :