Grand Besançon : 5 lauréats récompensés pour le challenge régional de la mobilité

Marie Zéhaf, vice-présidente de Grand Besançon Métropole déléguée aux Transports, aux Mobilités et au Stationnement, et Michel Neugnot ,1er vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des Mobilités, Transports scolaires, de l'Intermodalité et des Infrastructures, ont eu le plaisir de remettre leur prix aux cinq lauréats récompensés.

Les lauréats 2024 pour le Grand Besançon sont

1 à 9 salariés : le Pôle de gérontologie et d'innovation BFC (site de Besançon)

: le Pôle de gérontologie et d'innovation BFC (site de Besançon) 10 à 49 salariés : Batifranc

: Batifranc 50 à 249 salariés : la Maison de l'Environnement

: la Maison de l'Environnement 250 à 999 salariés : le CROUS Bourgogne Franche-Comté

: le CROUS Bourgogne Franche-Comté + de 1000 salariés : le Crédit Agricole de Franche-Comté

Bilan du Challenge des mobilités pour le Grand Besançon :

51 établissements engagés

1344 participants

189 272 km parcourus en modes alternatifs

5 570 trajets effectués

Répartition par modes de déplacement sur les kilometres parcourus :

Train : 29 % des deplacements

Covoiturage : 18 %

Vélo : 13%

Bus et car : 7 %

Marche : 3 %

Tramway : 2 %

Autres (trottinettes, rollers, skates) : 9%

Déplacements économisés grâce au télétravail : 19%

Le Challenge régional des mobilités, organisé par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, a eu lieu du 18 au 22 septembre 2024 et s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.

L'objectif de cette démarche est d'encourager les alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture en valorisant le recours au vélo, au covoiturage, aux transports en commun, au télétravail, à la marche... pour les trajets domicile-travail.

(Communiqué)