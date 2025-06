Grand Besançon Métropole tire le bilan de son projet de Territoire

Le projet de territoire est "le projet politique de la Communauté urbaine qui dessine une trajectoire partagée du territoire grand bisontin", a rappelé Catherine Barthelet, vice-présidente déléguée au Projet de Territoire, à la planification et aux coopérations. Il s’agit d’un "document cadre" validé en mars 2022 qui permet de "guider nos choix financiers". Il était important pour GBM d’en réaliser un premier bilan même si Catherine Barthelet a souligné qu’il ne s’agit pas d’un "rapport d’activité" à proprement parler mais plutôt un moyen "d’évaluer les objectifs que nous nous étions fixés en 2020".

Le projet de territoire comporte quatre grandes orientations stratégiques :

Alliances

Cohésion

Transitions

Effervescence

Sous ces orientations figurent 19 projets structurants et 130 actions définies.

82% des actions réalisées à 9 mois de la fin du mandat

De ce premier bilan, il ressort que sur les 130 actions, "on a une note globale de 82%", ce qui est "plutôt satisfaisant" à 9 mois de la fin du mandat a expliqué Catherine Barthelet.

Le meilleur taux de réalisation concerne la partie "Transitions" vouée à la transition énergétique et qui intègre des actions comme le plan climat, la décarbonation des mobilités, le tri des déchets, la gestion des eaux ou encore l’inclusion numérique.

Quant au taux de réalisation le "moins bon", il concerne la partie "Alliance" avec des thèmes incluant la synergie Campus, l’accueil de nouveaux habitants, manger sain et local, les 24h du temps ou encore l’accessibilité avec par exemple la réouverture de la ligne ferroviaire des horloges. Un résultat "logique" pour Catherine Barthelet puisqu’il s’agit de la partie "où l’on va chercher beaucoup de partenaires extérieurs, qui n’ont pas les mêmes priorités que nous au même moment, les mêmes agendas etc. Ce qui explique que l’on a parfois plus de lenteurs, mais on est quand même à 74%" a-t-elle résumé.

Avec ses projets d’aménagement du territoire, de pourvoir au besoin d’habitat, de nouveau contrat de ville… la partie "Cohésion" présente un taux de réalisation de 84%. Enfin la dernière partie intitulée "Effervescences" et regroupant des thématiques comme l’accueil des entreprises, le soutien aux secteurs économiques d’excellence, la valorisation du patrimoine (Citadelle, musée des Maisons comtoises, Livres dans la Boucle, Détonation etc) et le développement du sport et de l’écotourisme, totalise quant à elle un taux de réalisation de 82% d’après ce bilan.