Grandes Heures Nature revient les 14, 15 et 16 juin à Besançon : les inscriptions sont ouvertes !

PUBLI-INFO • En 2024, près de 10 épreuves et de nombreux défis sportifs seront proposés tout au long des 3 jours de l'évènment Grand Heures Nature. De la simple balade au raid le plus engagé, ces épreuves traverseront le territoire et ses reliefs, notre terrain de jeu du Grand Besançon !

L’Ekiden marathon relais : 178 équipes en 2023 !

Relevez le défi collectif de courir un marathon-relais de 42.175km, par équipe de 6, chaque coureur effectuant une boucle de 5 à 10 km.

Sur route ou en trail, il y en a pour tous les goûts à travers les paysages naturels des collines et le patrimoine de la boucle du Doubs.

Départ à 19h dans une ambiance after-work, festive et conviviale… qui se prolongera jusqu’au coucher du soleil !

Motivez vos collègues ou vos amis et constituez votre team pour participer à l’Open ou au challenge inter-entreprises et booster l’esprit et la cohésion d’équipe.

Epreuve parrainée par la Banque Populaire BFC

Revivez l’édition 2023 :

Le festival, c’est aussi d’autres épreuves sportives pour les plus aguerris mais aussi pour les pratiquants amateurs

Les Raids X’périences :

Un défi à relever en duo, un raid multisport avec deux formats Découverte sur 30 km ou Aventure sur 55 km pour les plus intrépides !

Epreuves parrainées par SMCI

Les Randos VTT & VTTAE

Nouveauté 2024 pour les amoureux du VTT et VTT AE, 3 distances proposées, en mode cool et familial sur 15 km, ou plus sportif sur les formats 35 et 50 km avec la possibilité de faire des sections chronométrées en mode "enduro".

Epreuves parrainées par Décathlon

La Rando kayak

Toujours cette belle descente au fil de l’eau pour profiter de la nature des berges et des fortifications Vauban, redécouvrez le territoire comme vous ne l’avez jamais vu, depuis la boucle du Doubs !

La Doubs paddle Race

Pour la seconde édition, surfez sur le Doubs en stand-Up Paddle avec des épreuves de maniabilité et d’endurance. Les épreuves sont labellisées Open de France pour 2024.

L’Open d’escalade

Le bloc revient en force ! Venez défier la gravité lors des qualifications et des finales qui feront le show en soirée le samedi 15 juin.

Le Raid Kids

Le raid Kids se décline en famille pour les enfants et propose de partager un moment unique à la découverte d’activités sportives de plein-air, gratuit sur inscription.

La Rando gourmande

C'est 12 km de randonnée pédestre offrent un voyage gastronomique et gourmand, avec des visites de sites insolites et l’opportunité de points de vue inoubliables.

Infos pratiques :

Les inscriptions sont ouvertes, soyez de la partie en juin, les 14, 15 et 16 juin !

! Renseignements sur le site : https://www.grandes-heures-nature.fr/festival-2024/les-epreuves-sportives/

Le festival… c’est aussi plein d’animations tout public ! Ces 3 jours dédiés à l’outdoor permettront à chacun de flâner, de tester, de s’initier, d’encourager les sportifs, de s’émerveiller ! Exposants, tests, initiations, animations, spectacles et shows sportifs vous attendent.

Réservez votre week-end et rendez-vous dans l’écrin de verdure du site Chamars, à proximité du centre historique de Besançon pour un moment et des souvenirs inoubliables…