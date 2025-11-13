Hommage aux victimes des attentats de Paris à Besançon : ”Nous devons célébrer la vie !”

VIDÉO • Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un hommage a été rendu ce jeudi matin au cimetière du Champ Brulley à Besançon, devant le cavurne d’ Ariane Thieller , tuée par les balles des terroristes islamistes au Bataclan.

La cérémonie, animée par Jean-Claude Goudot, du collectif Histoire des Chaprais, en présence de la maire de Besançon Anne Vignot, a honoré la mémoire des 133 victimes des attaques parisiennes (dont trois personnes qui se sont suicidées depuis 2015) et des 493 blessé(e)s. L’hommage s’est également étendu à toutes les victimes du terrorisme islamiste en France, notamment les enseignants Samuel Paty (assassiné le 16 octobre 2020) et Dominique Bernard (tué le 13 octobre 2023).

Jean-Claude Goudot a lu un texte rédigé par Viviane, la mère d’Ariane Thieller. Bien qu’Ariane ne soit pas originaire de Besançon, sa maman s’y était installée au printemps 2015, quelques mois avant le drame. C’est la raison pour laquelle les cendres de la jeune femme reposent aujourd’hui au cimetière du Champ Brulley.

Les mots de Viviane prononcés par Jean-Claude Goudot à écouter dans notre vidéo :

”C’était surréaliste”

Parmi les personnes présentes lors de cette commémoration, Leslie, une amie de longue date d’Ariane, est revenue avec émotion sur le souvenir de son amie : ”Son souvenir est tout le temps là. C’est quelqu’un que je n’oublierai jamais. On a toujours été proches, on a toujours gardé contact.” Le soir du 13 novembre 2015, Leslie travaillait tard le soir dans un restaurant. En découvrant à la télévision les attaques en cours à Paris, elle a envoyé un message à Ariane, resté sans réponse. Ce n’est que le lendemain qu’elle a appris la terrible nouvelle : son amie faisait partie des victimes du Bataclan. ”C’était surréaliste”, confie-t-elle, très émue.

"Il est vital que les jeunes continuent à vivre" : le témoignage de Viviane, maman d’une victime de l'attaque du Bataclan en 2015 13 NOVEMBRE 2015 - 10 ANS • Plus que les cérémonies de commémoration, Vivianne Theiller, maman d’Ariane, décédée lors de l’assaut du Bataclan le 13 novembre 2015, souhaite transmettre un message fort. Celui de "continuer à vivre, d'aller voir des concerts, s’asseoir dans les bars, rire avec des amis", sinon "les terroristes auront gagné", nous confie-t-elle avec force ce mois de novembre 2025. Pour rappel, une cérémonie est organisée à 11 heures au cimetière des Champs Bruley à Besançon où se trouve la sépulture d'Ariane. Un concert symbolique se tiendra ce jeudi soir à la Rodia avec le groupe de rock américain Frankie and the Witch Fingers et le duo anglo-bisontin Dead Chic.

Infos +

Un second hommage est prévu ce jeudi soir à 20h30 à La Rodia, avant le concert du groupe américain Frankie and the Witch Fingers, précédé du duo anglo-bisontin Dead Chic en première partie.