Jeudi 13 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

Hommage aux victimes des attentats de Paris à Besançon : ”Nous devons célébrer la vie !”

Publié le 13/11/2025 - 12:32
Mis à jour le 13/11/2025 - 12:37

VIDÉO • Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un hommage a été rendu ce jeudi matin au cimetière du Champ Brulley à Besançon, devant le cavurne d’Ariane Thieller, tuée par les balles des terroristes islamistes au Bataclan.

Jean-Claude Goudot, Anne Vignot et Leslie © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Jean-Claude Goudot, Anne Vignot et Leslie © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/4 - Jean-Claude Goudot, Anne Vignot et Leslie © Alexane Alfaro
2/4 - © Alexane Alfaro
3/4 - Jean-Claude Goudot, Anne Vignot et Leslie © Alexane Alfaro
4/4 - © Alexane Alfaro

La cérémonie, animée par Jean-Claude Goudot, du collectif Histoire des Chaprais, en présence de la maire de Besançon Anne Vignot, a honoré la mémoire des 133 victimes des attaques parisiennes (dont trois personnes qui se sont suicidées depuis 2015) et des 493 blessé(e)s. L’hommage s’est également étendu à toutes les victimes du terrorisme islamiste en France, notamment les enseignants Samuel Paty (assassiné le 16 octobre 2020) et Dominique Bernard (tué le 13 octobre 2023).

Jean-Claude Goudot a lu un texte rédigé par Viviane, la mère d’Ariane Thieller. Bien qu’Ariane ne soit pas originaire de Besançon, sa maman s’y était installée au printemps 2015, quelques mois avant le drame. C’est la raison pour laquelle les cendres de la jeune femme reposent aujourd’hui au cimetière du Champ Brulley.

Les mots de Viviane prononcés par Jean-Claude Goudot à écouter dans notre vidéo :

”C’était surréaliste”

Parmi les personnes présentes lors de cette commémoration, Leslie, une amie de longue date d’Ariane, est revenue avec émotion sur le souvenir de son amie : ”Son souvenir est tout le temps là. C’est quelqu’un que je n’oublierai jamais. On a toujours été proches, on a toujours gardé contact.” Le soir du 13 novembre 2015, Leslie travaillait tard le soir dans un restaurant. En découvrant à la télévision les attaques en cours à Paris, elle a envoyé un message à Ariane, resté sans réponse. Ce n’est que le lendemain qu’elle a appris la terrible nouvelle : son amie faisait partie des victimes du Bataclan. ”C’était surréaliste”, confie-t-elle, très émue.

© Alexane Alfaro

"Il est vital que les jeunes continuent à vivre" : le témoignage de Viviane, maman d’une victime de l'attaque du Bataclan en 2015

13 NOVEMBRE 2015 - 10 ANS • Plus que les cérémonies de commémoration, Vivianne Theiller, maman d’Ariane, décédée lors de l’assaut du Bataclan le 13 novembre 2015, souhaite transmettre un message fort. Celui de "continuer à vivre, d'aller voir des concerts, s’asseoir dans les bars, rire avec des amis", sinon "les terroristes auront gagné", nous confie-t-elle avec force ce mois de novembre 2025. Pour rappel, une cérémonie est organisée à 11 heures au cimetière des Champs Bruley à Besançon où se trouve la sépulture d'Ariane. Un concert symbolique se tiendra ce jeudi soir à la Rodia avec le groupe de rock américain Frankie and the Witch Fingers et le duo anglo-bisontin Dead Chic.

Infos +

Un second hommage est prévu ce jeudi soir à 20h30 à La Rodia, avant le concert du groupe américain Frankie and the Witch Fingers, précédé du duo anglo-bisontin Dead Chic en première partie. 

13 novembre 2015 anne vignot attaques au Bataclan attentats paris décès hommage jean-claude goudot terrorisme

Publié le 13 novembre à 12h32 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

Hommage aux victimes des attentats de Paris à Besançon : ”Nous devons célébrer la vie !”

VIDÉO • Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un hommage a été rendu ce jeudi matin au cimetière du Champ Brulley à Besançon, devant le cavurne d’Ariane Thieller, tuée par les balles des terroristes islamistes au Bataclan.

13 novembre 2015 anne vignot attaques au Bataclan attentats paris décès hommage jean-claude goudot terrorisme
Publié le 13 novembre à 12h32 par Alexane
Dole
Evénements Société

À la découverte des métiers de l’industrie le 18 novembre à Dole

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, France Travail Dole et ses partenaires organisent, le mardi 18 novembre 2025, une journée dédiée à la découverte des métiers de l’industrie. Accessible à tous, cette initiative vise à faire découvrir, informer et orienter les jeunes, les demandeurs d’emploi et les professionnels en reconversion vers des secteurs dynamiques et prometteurs.

emploi industrie semaine de l'industrie
Publié le 13 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Société

“Il est vital que les jeunes continuent à vivre” : le témoignage de Viviane, maman d’une victime de l’attaque du Bataclan en 2015

13 NOVEMBRE 2015 - 10 ANS • Plus que les cérémonies de commémoration, Vivianne Theiller, maman d’Ariane, décédée lors de l’assaut du Bataclan le 13 novembre 2015, souhaite transmettre un message fort. Celui de "continuer à vivre, d'aller voir des concerts, s’asseoir dans les bars, rire avec des amis", sinon "les terroristes auront gagné", nous confie-t-elle avec force ce mois de novembre 2025. Pour rappel, une cérémonie est organisée à 11 heures au cimetière des Champs Bruley à Besançon où se trouve la sépulture d'Ariane. Un concert symbolique se tiendra ce jeudi soir à la Rodia avec le groupe de rock américain Frankie and the Witch Fingers et le duo anglo-bisontin Dead Chic.

13 novembre attaques au Bataclan
Publié le 13 novembre à 08h00 par Hélène L.
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Le préfet renforce la réglementation sur les armes blanches en Haute-Saône

Certaines armes blanches, présentant une dangerosité particulière, relèvent dorénavant de la catégorie A1. Il s’agit des couteaux dits « zombie » et des coups de poing américains à 4 trous postérieurs à 1900. Les détenteurs, commerces non autorisés et particuliers, ont jusqu’au 7 décembre 2025 pour les remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

armes préfecture de la haute-saône
Publié le 10 novembre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Culture Société

Attentats du 13 novembre : des hommages au cimetière des Champs Bruley et à La Rodia à Besançon

Jeudi 13 novembre 2025 marquera le dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, survenus à Paris et à Saint-Denis. Ces attaques, qui avaient visé la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses de cafés et le Stade de France, avaient causé la mort de 132 personnes et fait 493 blessé(e)s.

13 novembre attaques au Bataclan attentats paris cimetière hommage La Rodia
Publié le 9 novembre à 18h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Le préfet de la Haute-Saône interdit les free party, teknivals et rave party

Un arrêté préfectoral a été déposé ce jour par le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, pour interdire des rassemblements festifs à caractère musical de type "free party, teknival et rave party" du 7 novembre 2025 à 18 heures au 12 novembre 2025 à 8 heures dans tout le département. Celui-ci concerne également l’interdiction de circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ces rassemblements non autorisés. 

arrêté free party préfet de haute saône rave party teknival
Publié le 6 novembre à 16h13 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Société

Sécurité et narcotrafic : Jérôme Durain embarque les Régions à prendre part aux réflexions nationales

À l'occasion du 21e Congrès des Régions de France, le conseil des régions a annoncé la création d'un groupe de travail consacré aux questions de sécurité et de prévention. Tandis qu'elles n'ont pas la compétence de la sécurité, elles souhaitent mlagré tout renforcer leur place dans la réflexion nationale sur ces sujets. Cette nouvelle instance sera présidée par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, lui qui était surnommé 'Monsieur Narcotrafic' lorsqu'il était sénateur.

jerome durain narcotrafic sécurité
Publié le 6 novembre à 10h30 par Alexane

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Fnac Lego® ouvre une boutique éphémère à la Galerie Chateaufarine
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Sondage

 20.99
peu nuageux
le 13/11 à 12h00
Vent
4.41 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
39 %
 