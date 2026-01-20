Mardi 20 Janvier 2026
"Hyvolution" : cinq entreprises régionales au salon parisien dédié à l’hydrogène

Publié le 20/01/2026 - 11:15
Mis à jour le 20/01/2026 - 11:18

La Bourgogne-Franche-Comté sera présente au salon Hyvolution les 27,28 et 29 janvier 2026 à Paris avec un pavillon régional, en collaboration avec l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région (CCI BFC).

© Salon Hyvolution/paris.hyvolution.com
© Salon Hyvolution/paris.hyvolution.com

Pour rappel, la Bourgogne-Franche-Comté a été la première région de France à officialiser une commande de trains à hydrogène, à hauteur de 51,9 M€, dont le premier est attendu pour 2026.

La présence régionale sur Hyvolution s’inscrit dans le cadre de la feuille de route hydrogène et du programme des actions collectives à l’international de la Région. Ce programme constitue l’un des axes forts des actions du Conseil régional en faveur du développement des entreprises à l’export.

"Depuis plus de vingt-cinq ans, la Bourgogne-Franche-Comté s’engage pour l’hydrogène. Notre ambition est constante : faire de notre territoire un laboratoire d’innovation et un moteur d’emplois pour les générations futures", explique Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Une place forte de l’hydrogène en Europe

Pour cette édition 2026, cinq entreprises régionales ainsi que le FC Lab, centre de ressources techniques et scientifiques pour la filière Hydrogène, seront réunis sur le pavillon collectif organisé par l’AER BFC et la CCI Bourgogne-Franche-Comté.

Durant l’inauguration du 27 janvier, cela sera l’occasion de découvrir le projet École de l’hydrogène pour lequel la Région a été sélectionnée comme pilote, ainsi que les exposants présents sur le pavillon : Buracco, Clhynn, FluidExpert, Mincatec, RH2 et le FC Lab.

La Bourgogne-Franche-Comté s’appuie sur une histoire et un environnement industriel qui lui permettent aujourd’hui d’être une place forte de l’hydrogène en Europe grâce à la mobilisation des acteurs présents en région et notamment de la recherche depuis 25 ans. Située à proximité de l’Allemagne et de la Suisse, carrefour stratégique européen, la Bourgogne-Franche-Comté est une des premières régions françaises à avoir misé sur le déploiement de l’hydrogène à partir des premiers travaux de l’Université technologique Belfort-Montbéliard sur la pile à combustible.

Pour rappel, la Région a été labellisée Territoire hydrogène dès 2017. Avec une feuille de route Hydrogène votée dès 2019, elle a permis la mise en place d’un centre de R&D pour les réservoirs hydrogène, l’accompagnement de projets de R&D pour les moteurs à combustion interne et des projets d’innovation de stockage hydrogène solide tels que les réservoirs hydrures métalliques de Mincatec. Enfin, la Région soutient la structuration d’une filière H2 sur toute la chaîne de valeur, notamment les projets de recherche et développement, d’accompagnement de start-ups, de développement et d’implantation d’entreprises.

L’action de la collectivité a d’ailleurs favorisé des implantations telles que le centre Faurecia à Bavans ou l’usine d’Allenjoie sur le stockage de l’hydrogène. C’est aussi dans ce contexte, que des entreprises majeures telles que John Cockerill et Gen-Hy (électrolyseurs) ou Inocel (piles à combustible) ont décidé de développer leurs activités.

hyvolution Région BFC

Publié le 20 janvier à 11h15 par Hélène L.
