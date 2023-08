Idée de randonnée : la Fontaine des Acacias dans la forêt de Chailluz

Les circuits VTT sont balisés dans un seul sens et longent ou croisent parfois d’autres itinéraires de randonnée existants (Véloroute, GR, GRP, via Francigena...). Les randonneurs sont amenés à croiser d’autres usagers des sentiers. Respect des pratiques en ralentissant et en cédant le passage.

Le numéro de l’itinéraire VTT, sur lequel les marcheurs se trouvent, est également rappelé sur les balises qui jalonnent le parcours.