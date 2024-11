Il découpe un pot d’échappement dans une concession à Besançon

L’agence de télésurveillance de la concession a alerté les forces de l’ordre de la présence d’un homme dans le parc automobile. Sur place, les policiers ont effectué une première ronde qui fut vaine.

La patrouille canine a ensuite procédé au contrôle d’un premier individu déambulant dans la rue à l’arrière du parc. C’est à ce moment-là, qu’un deuxième homme a attiré l’attention des fonctionnaires. Ce dernier a alors pris la fuite en courant en lâchant un pot d’échappement catalytique qui s'avérera plus tard avoir été découpé sur un véhicule Renault Master.

L'individu se cachait dans les buissons

L’individu a été retrouvé plus loin dans les buissons. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Il s’est finalement avéré que ce dernier était le frère du premier individu contrôlé.

Lors de son audition, il a reconnu plusieurs vols de pots catalytiques. Aucune trace de ces pots n’a été retrouvée de la perquisition faite au domicile.

Un lien a été établi avec une série de 30 vols de pots catalytiques de Renault Master sur la commune depuis janvier 2024. Les policiers se sont alors déplacé chez le frère du mis en cause en vue de procéder à son interpellation, mais ce dernier était absent du domicile.

Le frère a été placé en garde à vue le 13 novembre. Il a expliqué avoir rejoint son frère sur les lieux, mais qu’il ignorait qu’il participait à des activités illicites.

Le principal mis en cause a reconnu six faits de vol sur les 30. A l'issue de la garde à vue, les deux frères, âgés de 44 et 42 ans ont été remis en liberté. L’enquête se poursuit.