Il demande une cigarette puis agresse un homme au couteau à Besançon

Sur les lieux, un homme de 65 ans indique s'être fait agresser par un individu armé d'un couteau. Il affirme avoir été bousculé et menacé sans motif apparent. Aucune arme blanche n'a été trouvée sur les lieux. Un témoin sur place confirme les propos de la victime et informe les policiers que l'auteur des faits se trouve près de la rue des Causses.

Les forces de l'ordre ont finalement procédé à l'interpellation du mis en cause. Sans pièce d'identité, il a été conduit au commissariat de police et a été placé en garde à vue. Entendu, l'homme âgé de 35 ans a nié l'agression et l'arme utilisée. Il a expliqué avoir accosté la victime en lui demandant une cigarette tout en ayant un "bout de bois" dans la main, sans l'avoir utilisé pour l'agresser.

La victime a reconnu son agresseur sur présentation d'une planche photographique et a refusée toute prise en charge médicale. Elle a affirmé ne pas avoir été blessée.

La garde à vue du mise en cause est prolongée, une enquête de flagrance est en cours.