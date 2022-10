Il fonce en scooteur sur les policiers rue Rubens à Besançon

Des policiers de la Bac ont constaté la présence d’un individu sans casque sur un scooteur dont la plaque d’immatriculation était masquée, feux éteints alors qu’il faisait nuit et circulant sur la voie piétonne rue Rubens dans le quartier Planoise à Besançon.

En s’approchant pour le contrôler, le conducteur du scooteur a volontairement foncé sur les policiers à plusieurs reprises. L’un d'eux a réussi à esquiver au dernier moment et le mis en cause a terminé sa course dans une barrière qui se trouvait derrière le policier.

Avec beaucoup de difficultés, les agents de la Bac sont parvenus à interpellé l’individu âgé de 17 ans qui se débattait en tentant de donner des coups.

Les policiers ont trouvé des produits stupéfiants sur lui et ont eu connaissance qu’il faisait actuellement l’objet d’une fiche lui interdisant de paraître dans le quartier de Planoise. Le scooteur a été placé en fourrière.

L’adolescent a été placé en garde à vue au cours de laquelle il a refusé d’être auditionné. Sa garde à vue est prolongée.

La maire de Besançon a déposé plainte pour dégradations.