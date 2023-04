Il improvise un stand de tir à Planoise

Vers 18h35, plusieurs appels ont signalé à la police des coups de feu tirés au niveau de la rue des Causses à Besançon.

Un équipage de police a découvert sur les lieux, un individu tentant de se dissimuler dans les buissons. Interpellé, il a nié être l’auteur des coups de feu mais à ses côtés les agents ont découvert une sacoche contenant un révolver à barillet vide. Il a été placé en garde à vue.

Après avoir recueilli l’ensemble des témoignages, un second équipage de police s’est rendu une nouvelle fois sur place et a découvert ce qui semblait être un stand de tir improvisé avec une bouteille vide, plusieurs douilles au sol et une balle non percutée.

Lors de sa garde à vue, l’homme a finalement reconnu qu’il s’était procuré l’arme auprès de quelqu’un qu’il ne connaissait pas en échange de 300€. Il aurait improvisé un stand de tir pour vérifier son bon fonctionnement.

Déferré, il sera présenté ce mercredi au tribunal pour une comparution immédiate.