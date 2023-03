Vols aggravés : il reconnait les faits puis est réintégré à la maison d'arrêt de Besançon

Vol dans un immeuble

Le 10 mars 2022, au 10 rue de Lorraine à Besançon, l'individu avait ouvert des boîtes aux lettres à l’entrée d'un immeuble et avait cambriolé un appartement de la résidence. L'homme avait été identifié grâce aux caméras de vidéo-surveillance.

Il repart avec une plante ornementale

Le 26 septembre 2021, l'homme est entré dans une résidence avenue de l'Observatoire et a procédé à l'ouverture illégale de boîtes aux lettres. N'ayant rien trouvé, l'individu est reparti avec une plante ornementale.

Vol par la fenêtre d'un bungalow de chantier

Le 16 juillet 2019, l'individu a commis un vol rue Syamour. L'homme est entré par la fenêtre d'un bungalow de chantier et a dérobé une tablette professionnelle, une paire de lunettes et un t-shirt. Des traces de sang du mis en cause ont été découverts sur le lieu du vol.

Le mis en cause a reconnu avoir ouvert les boîtes aux lettres au moyen d’un pass puis volé une clé. Il a ensuite admis avoir cambriolé un appartement puis dérobé une carte bancaire pour faire un paiement sans contact dans un tabac. L'individu a également reconnu les deux autres vols.