Il se fait surprendre à voler une chaise de salon de jardin à Besançon

Rapidement sur les lieux, les policiers ont constaté que le mis en cause se trouvait effectivement en possession d’une chaise de salon de jardin sur la voie publique quelques rues plus loin. L’homme de 30 ans a été interpellé et conduit au commissariat sans incident pour être placé en garde à vue.

Le témoignage d’une voisine a permis aux enquêteurs de connaître les circonstances du vol. Le suspect a reconnu les faits.

Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont découvert d’autres produits dont la provenance semblait douteuse tels que des produits de toilette, des parfums, etc. Les vérifications sont en cours.

La garde à vue du trentenaire est prolongée.