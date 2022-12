Il vole des parfums aux Galeries Lafayette, un agent de sécurité le poursuit jusqu’au quai Veil Picard à Besançon

Les policiers de la Bac ont effectué des recherches dans le secteur avant d’interpeller l’individu rue de Dole avec l’aide de l’agent du centre de supervision urbaine.

Le suspect, âgé de 40 ans, portait un sac à dos contenant sept parfums emballés et un sachet d’héroïne. Il a été placé en garde à vue avant d’être déféré mardi 13 décembre devant la vice-procureure de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 6 mois de prison dont 3 mois avec sursis pendant 18 mois. Le juge des libertés et de la détention valide cette peine avec obligation de soins et de travail.