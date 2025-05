Inauguration – Le Centre d’imagerie du Bowling, “tourné vers la santé de demain, au service des habitants d’aujourd’hui”

Jeudi 21 mai 2025, plus de 150 personnes ont assisté à l’inauguration officielle du Centre d’imagerie du Bowling, porté par le groupe Cimrad. Ce site emblématique, ouvert partiellement en novembre 2024 puis totalement en février 2025, se situe dans les anciens locaux d’un lieu bien connu des Bisontines et des Bisontins.

Occupant une surface de 1.200 m2 (sur les 2.000 m² du bâtiment rénové), ce centre d’imagerie médicale de pointe a pris place dans ce qui fut, dans les années 60, le plus grand bowling d’Europe, le Bowling de Besançon-Thise. Ce projet ambitieux, lancé en 2019, visait à rééquilibrer l’offre de soins dans l’est de Besançon avec une ambition forte selon Benoît Barbier, président de Cimrad. Il s’agissait de "créer un centre d’imagerie performant, accessible, humain et résolument tourné vers l’avenir sur ce secteur géographique bisontin".

Le chantier, mené dans un contexte complexe, a traversé de nombreuses épreuves, dont l'épidémie de Covid-19. Thomas Colson, directeur opérationnel de Cimrad, a retracé le parcours avec une pointe d’humour : le projet a traversé "11 mois de travaux, 50 à 60 versions de plans différentes, 40 à 50 réunions de chantier avec une quarantaine d’entreprises, quelques nuits blanches et beaucoup de cheveux blancs".

Visite de chantier - Le Centre d'imagerie médicale du Bowling ouvrira le 25 novembre 2024 À moins de quatre mois de l’ouverture du nouveau centre d’imagerie médicale dans les anciens locaux du bowling comtois de Besançon-Thise, nous avons pu visiter les locaux en chantier ce mardi 30 juillet 2024 en compagnie de Benjamin Bouhelier, directeur financier de Cimrad, groupe d'imagerie médicale bisontin, propriétaire des lieux. Baptisé Centre d’imagine médicale du Bowling, il ouvrira le 25 novembre prochain. Équipement médical, budget, attribution des locaux, avenir de la fameuse quille… On vous dit tout.

Un équipement technologique de haut niveau

Le centre se distingue par ses équipements dernier cri répartis en deux pôles. L’un est consacré à l’imagerie dite "lourde", intégrant deux IRM 3 Tesla et un scanner. L’autre pôle, dédié à l’imagerie "conventionnelle", comprend deux tables de radiologie, un Cône Beam (dispositif d’imagerie volumétrique par faisceau conique), un mammographe ainsi que des échographes. Trois bornes d’accueil permettent également aux patients de s’enregistrer, de prendre rendez-vous ou d’obtenir des informations.

Malgré cette modernisation, certains éléments emblématiques de l’ancien bowling ont été préservés, notamment la grande quille extérieure, qui sera illuminée à la tombée de la nuit, et quelques boules de bowling intégrées à la décoration intérieure. Une façon de garder un lien symbolique avec l’histoire du lieu.

Benoît Barbier a résumé l’essence de ce nouvel établissement : un centre d’imagerie "tourné vers la santé de demain, au service des habitants d’aujourd’hui".

Une équipe et des valeurs

Cimrad, qui regroupe actuellement 18 radiologues (bientôt 20) et 90 collaborateurs, se construit autour de cinq valeurs fondamentales, comme l’a rappelé son président : "l’excellence médicale, l’esprit d’équipe, la garantie d’un parcours patient qualitatif et humain, le respect et l’éthique, et l’innovation".

Infos +

Cimrad dispose de quatre sites à Besançon : Palente, Tilleroyes, Clinique Saint Vincent et Hauts du Chazal.

Sur les 2.000 m² du site du Bowling, 1.200 m² sont consacrés au centre d’imagerie. Les 800 m² restants ont été divisés en quatre lots destinés à accueillir d’autres structures médicales. Parmi elles, CBM 25, et prochainement un cabinet dentaire, un cabinet ORL (oto-rhino-laryngologiste) ainsi qu’un cabinet de rhumatologie viendront compléter cette offre de soins.