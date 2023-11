Interpellé à Planoise, le dealer termine en prison

Dans l’après-midi du 1er novembre, un homme a été placé en détention pour trafic de stupéfiants et rébellion après avoir été interpellé place de l’Europe dans le quartier de Planoise à Besançon.

Vers 17h40, les policiers ont remarqué la présence suspecte d’individus en position d’attente devant un immeuble. À la vue des policiers, ils ont d’ailleurs crié pour annoncer leur présence.

Les agents de police ont alors pénétré dans l’immeuble et vu les deux individus dont un qui tenait un sac plastique. Les deux ont pris la fuite à pied dans les étages en se délestant du sac qui contenait des produits stupéfiants. Ce dernier a été rattrapé et interpellé non sans mal par les policiers.

Condamné à 18 mois de prison ferme

L’homme âgé de 22 ans a été placé en garde à vue. Lors de sa fouille, les agents ont découvert sur lui 410€ en liquide. Le sac contenait lui 24 g de cocaïne, 10 g d’herbe de cannabis et 39 g de résine de cannabis.

Entendu par les enquêteurs, il a reconnu l’intégralité des faits et a justifié devoir revendre de la drogue pour rembourser une dette de 400€.

Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon après avoir été condamné à 24 mois dont 18 mois ferme.