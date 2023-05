InterpellÃ© dans le centre-ville de BesanÃ§on muni dâ€™un pistolet dâ€™alarme

Une victime d’un vol à la roulotte a prévenu le centre d’information et de commandement (CIC) vers 23h qu’il venait de se faire dérober une paire d’écouteurs de type Air pod. Il a indiqué aux policiers que ceux-ci étaient actuellement géolocalisés au niveau du centre-ville et plus précisément près du pont Battant.

Envoyé sur les lieux, un équipage de la BAC, guidé par le CIC, a procédé au contrôle de trois jeunes pouvant correspondre au signalement. Durant ce contrôle, l’un des trois individus s’est délesté discrètement d’un pistolet automatique de type réplique Béretta à propulsion gaz et à munition à blanc.

Innocentés du vol à la roulotte

Interpellés, les trois individus ont été conduits au commissariat de police. Les vérifications des images de vidéosurveillance ont permises de les écarter définitivement de l’affaire du vol à la roulotte.

Le détenteur de l’arme en en revanche été placé en garde à vue tandis que les deux autres jeunes ont été laissé libre à l’issue de leur audition.

Le premier jeune a reconnu avoir transporté et détenu une arme de catégorie D et a indiqué aux policiers avoir acheté cette arme au mois d’avril pour se défendre en cas d’agression.

L’arme a été détruite sur instruction magistrat et le jeune homme de 17 ans a été remis à sa mère. Il sera convoqué par la protection judiciaire de la jeunesse début juin.