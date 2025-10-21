Mardi 21 Octobre 2025
Besançon
Société

Interview - Pourquoi y a-t-il si peu de choix d’opérateurs télécoms à Planoise et Châteaufarine ?

Publié le 21/10/2025 - 08:00
Mis à jour le 20/10/2025 - 17:45

Dans les quartiers Planoise et Châteaufarine à Besançon, le manque de concurrence sur les offres fibre optique s’explique par une configuration technique héritée du déploiement initial du réseau par Free. Mais d’ici fin 2026, la mise à niveau du réseau dans cette zone et sa mutualisation complète permettront enfin à tous les opérateurs d’y proposer leurs services. Pour en savoir plus sur les raisons de cette situation et sur ce qui va changer concrètement dans les prochaines années, nous avons interrogé Nicolas Guillaume, dirigeant de Netalis, opérateur télécoms régional dédié aux entreprises basé à Besançon et présent depuis plusieurs années sur le réseau local dans cette partie du territoire bisontin...

Place Cassin à Planoise © Élodie R.
Place Cassin à Planoise © Élodie R.

On entend souvent dire qu’il n’y a qu’un seul opérateur fibre disponible à Planoise et Châteaufarine. Pourquoi cette situation ?

Nicolas Guillaume : "Historiquement, avant que le cadre réglementaire ne fixe en 2011 les règles du jeu pour l’ensemble du marché français, l’opérateur Free – via sa filiale Free Infrastructures - avait été désigné comme opérateur d’infrastructure pour ces quartiers de Besançon. Il a donc construit le réseau local de fibre optique mutualisée (FttH) selon ses propres règles d’ingénierie et installé un point de mutualisation central de groupe (PMCG), qui dessert l’ensemble de la zone. C’était une excellente ingénierie, très résiliente aux aléas (vandalisme, etc.) mais finalement détrônée par celle proposée à une échelle plus globale par Orange, principal opérateur d’infrastructures en France, et moins apte à résister aux dommages de tiers de notre point de vue.

À cette époque, les règles de mutualisation n’étaient pas encore alignées sur celles appliquées aujourd’hui en France. Le réseau ainsi conçu n’était donc pas facilement accessible aux autres fournisseurs d’accès Internet, ce qui a limité la concurrence et la diversité des offres grand public. Seuls deux opérateurs sont actifs dans la zone : Free (grand public et pros) ou Netalis (uniquement pour les entreprises)."

Qu’est ce qui change aujourd’hui ?

Nicolas Guillaume : "La réglementation a évolué pour uniformiser les déploiements sur tout le territoire et fixer le cadre technique. En zone de moyenne densité (appelée « ZMD »), comme à Planoise et Châteaufarine, la mutualisation doit désormais s’effectuer au niveau des armoires de rue (Points de Mutualisation), et non plus depuis un seul point centralisé (Point de Mutualisation de Grande Capacité).

Cela implique une reconfiguration du réseau existant : plusieurs nouvelles armoires (PMZ) seront installées courant 2026, permettant au réseau d’être conforme aux normes techniques nationales. À terme, tous les opérateurs fibre optique – à commencer par ceux desservant le grand public - pourront s’y raccorder et proposer leurs offres fibre dans ces quartiers.

Pour notre part, Netalis entend rester présent sur le réseau et suit activement les échanges avec les confrères nationaux en vue de cette opération d’évolution à venir."

Et pour les habitants et les entreprises, qu’est-ce que cela va changer ?

Nicolas Guillaume : "Pour les particuliers, une fois les travaux d’évolution finalisés, la conséquence sera immédiate : plus de choix et plus de concurrence. À partir de fin 2026, sauf retard, les foyers de Planoise et de Châteaufarine pourront choisir librement leur opérateur fibre, comme dans le reste de la ville.

Pour les entreprises, la situation évoluera aussi positivement. Aujourd’hui, seules deux fournisseurs sont présents : Free, déjà opérationnel, et Netalis, opérateur régional basé à Besançon, qui exploite depuis plusieurs années le réseau de Free Infrastructures pour proposer des solutions professionnelles dans cette zone. Avec la mise à niveau de la mutualisation à venir, tous les opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom, etc) pourront également intervenir sur la zone, garantissant ainsi encore plus de diversité d’offres."

Publié le 21 octobre à 08h00
