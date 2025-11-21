Intoxications au monoxyde de carbone et feu de cheminée : le SDIS 25 appelle à la vigilance

Avec l’hiver qui s’installe, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) rappelle, en ce vendredi 21 novembre 2025, les bonnes habitudes à prendre pour éviter les feux de cheminée et les intoxications au monoxyde de carbone.

Qu’il s’agisse d’une cheminée ou d’une chaudière, "un mauvais entretien peut avoir de graves conséquences humaines et matérielles, pourtant évitables", rappellent les sapeurs-pompiers du Doubs qui sont régulièrement témoins de ce type d’accidents. Feux de cheminée et intoxications au monoxyde de carbone sont des interventions récurrentes pour les soldats du feu lorsque les températures baissent. Il est donc important de prendre de bonnes habitudes et de se montrer très prudent, surtout lors de la période hivernale.

Le SDIS 25 rappelle donc quelques actions simples à effectuer mais "essentielles afin de préserver votre sécurité et celle de vos proches" :

Faites régulièrement ramoner votre cheminée, c’est obligatoire une fois par an, pour votre sécurité mais également pour votre couverture assurantielle. Si les conduits ne sont pas bien entretenus, les flammes peuvent monter et tout s’embrase à l’intérieur.

Faites contrôler vos appareils de chauffage. S’ils sont défectueux, ils peuvent dégager du monoxyde de carbone.

Respectez les conditions d’utilisation de vos appareils.

Installez des détecteurs de fumée dans vos pièces. En avoir un, c’est bien, plusieurs c’est mieux. Il existe également des détecteurs de monoxyde de carbone.

La bonne conduite à tenir face au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide, c’est-à-dire qu’on ne le voit pas, qu’il n’a pas d’odeur et pas de goût. C’est "un véritable piège mortel" insiste le SDIS. Il est donc important d’en connaître les premiers signes : maux de tête, nausées, vomissements. Le premier réflexe doit alors être d’aérer les locaux et de sortir, puis d’appeler les secours.

"Et pour éviter que tout cela n’arrive, notez dès à présent la date des futurs entretiens de vos appareils de chauffage", conseille encore le SDIS 25.