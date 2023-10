Ivre et à 16 ans, il cambriole des maisons rue Lamartine à Besançon

Les policiers ont alors constaté sur place la présence d’un individu tentant de se cacher sur la terrasse d’une propriété. Lors de son contrôle, il n’avait aucun papier d’identité sur lui et les policiers ont trouvé, à proximité, un box ouvert avec un sac de course contenant divers objets et un vélo juste à côté.

Le propriétaire des lieux a signalé aux forces de l’ordre que les objets ainsi que le vélo lui appartenaient et qu’ils étaient rangés dans le fond de son garage. Dans le même temps, les policiers ont remarqué que le montant d’une vitre du sous-sol de l’habitation d’une autre victime avait été arraché.

Il nie tout en bloc

Le mis en cause, âgé de 16 ans, a été interpellé et placé en garde à vue différée en raison de son état d’ébriété. Auditionné, le mis en cause a expliqué avoir bu beaucoup d’alcool (1 litre de whisky) et avoir été importuné par un individu qui lui aurait demandé de quitter les lieux sous peine d’appeler la police.

Il a par ailleurs nié être l’auteur du vol comme des dégradations malgré le fait que le dessin de la semelle de ses chaussures soit similaire à celui constaté à l’intérieur de l’habitation. Enfin, il a maintenu ses déclarations en précisant qu’il avait "juste voulu s’abriter de la pluie". Les deux victimes ont déposé plainte.

L’adolescent est sorti de garde à vue vendredi 27 octobre et sera convoqué en avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Besançon. En attendant, il est pris en charge par les services du centre départemental de l’enfance et de la famille.