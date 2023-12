Ivre, il s’avance en direction des policiers avec un couteau

Sur place, les policiers se sont trouvés face à deux hommes et une femme au pied de l’immeuble. L’un des hommes, âgé de 29 ans, a commencé à s’avancer vers eux avec un couteau à la main. Les agents ont sommé ce dernier de le lâcher, leur taser en main. Il s’est exécuté et a été identifié comme étant le concubin de la jeune femme. Il a été interpellé et place en garde à vue.

La jeune femme a vociféré contre les policiers. Entendu, l’homme a expliqué que son voisin l’avait aspergé de gaz lacrymogène sur le seuil du palier de l’immeuble, et qu’il lui aurait mis ensuite une "balayette" en le saisissant par le cou pour se défendre.

Le mis en cause aurait ensuite donné un coup-de-poing au visage de la seconde victime que la première victime accompagnait pour rentrer chez elle. L’auteur a reconnu les faits et avoir agi sous l’effet de l’alcoolisation excessive. Il sera présenté devant le tribunal de Besançon le 11 avril 2024.

Suite à ces faits, la jeune femme a effectué trois appels téléphoniques malveillants et insultants envers les services de police. Contrôlée, elle était en possession d’une matraque télescopique. Elle a été interpellée et placée en garde à vue. Entendue, elle a reconnu avoir cette matraque pour se défendre en cas d’agression, et avoir proféré des insultes sur le 17. Sur instruction du magistrat, la matraque télescopique a été détruite. Elle sera convoquée au tribunal le 3 avril prochain.