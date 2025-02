Jean-Philippe Allenbach s’oppose à l’installation de la statue de Jenny d’Héricourt et le fait savoir au préfet

Une page se tourne pour les commerçants et consommateurs de Besançon. Après 40 ans de succès, le programme de fidélité emblématique Client Roi cède sa place à ”Bezac Fidélité”, une initiative pilotée par l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon (Ocab). Ce nouveau programme se veut moderne, inclusif et connecté, offrant des avantages tout en renforçant les liens entre les habitants et leurs commerces de proximité.