Jet de colis à Besançon : un homme prend la fuite puis est interpellé

Mobilisées pour surveiller des individus suspectés d’être auteurs de jets de colis, les forces de l’ordre ont repéré leur véhicule signalé entre la caserne militaire et la maison d’arrêt.

Après un premier contrôle, l’un des deux individus possédait sur lui un couteau ainsi qu’une bombe lacrymogène. Un troisième individu a été repéré en train de prendre la fuite dans une résidence avenue Clémenceau. Interpellé, le jeune homme de 23 ans a donné une première identité verbale et a été placé en garde à vue.

Une fausse identité

Après des vérifications auprès du fichier, le mis en cause a admis sa véritable identité et a été inscrit à l’exécution du jugement. Il n’a pas reconnu les faits. Aucun lien n’a pu être établi entre les individus et plusieurs colis ont été récupérés dont l’auteur des jets n’a jamais pu être retrouvé, faute de vidéo-surveillance.

Le mis en cause a été convoqué devant le procureur de la République le 7 juin 2023 avec une amende de 8 euros et une réquisition judiciaire de 60 jours.