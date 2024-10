Jura : un homme mis en examen pour pédophilie après son extradition du Chili

L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour des faits de viols, d'agressions sexuelles et de corruption à l'encontre d'une dizaine de mineurs en Franche-Comté entre 2015 et 2023, a confirmé à l'AFP la procureure de la République de Lons-le-Saunier, Julie Fergane, confirmant une information du journal L'Est Républicain.

Les faits se seraient produits alors qu'il vivait à Tassenières, un village de quelque 400 habitants dans le Jura. L'homme, de nationalité française, a pris la fuite en juin 2023 vers le Chili, mais un mandat d'arrêt international, rapidement diffusé, a permis de le localiser dans ce pays d'Amérique latine en mars 2024, alors qu'il avait déjà commencé à y refaire sa vie.

Selon l'Est Républicain, citant l'avocate du mis en cause que l'AFP n'a pas pu joindre dimanche, ce dernier a gardé le silence samedi devant le juge d'instruction, mais "il s'expliquera ultérieurement quand il sera à nouveau convoqué par le magistrat instructeur", a-t-elle déclaré au quotidien régional.

(Source AFP)