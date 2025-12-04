Jeudi 4 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C'est quoi ?

Publié le 04/12/2025 - 09:23
Mis à jour le 04/12/2025 - 09:01

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

L’entreprise explique qu'”en rejoignant ce programme Sunflower (Le Tournesol), Keolis Besançon Mobilités renforce son engagement en faveur de l’accessibilité universelle et de l’inclusion” sur son réseau.

Lancé ce mercredi 3 décembre 2025 à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le déploiement du programme "Le Tournesol" se fera en plusieurs étapes, notamment en présentant le dispositif aux acteurs locaux, en sensibilisant et en formant le personnel en contact avec le public (conductrices et conducteurs, chargé(e)s de clientèle, agents commerciaux, contoleuses et contrôleurs) en interne.

  • Lancement grand public fin janvier 2026

La dernière étape comprendra le port du logo officiel Tournesol par les agents sensibilisés, la mise à disposition d’un ”cordon Tournesol” gratuit, distribué aux personnes qui en feront la demande, et une campagne de communication pour mieux faire connaître le handicap invisible et la signification du symbole.

Rendre l’invisible visible

Les handicaps invisibles, troubles cognitifs, maladies chroniques, troubles sensoriels, autisme, anxiété sévère, limitations temporaires, entre autres, touchent des millions de personnes. Le dispositif Tournesol vise à améliorer leur expérience de déplacement ”tout en préservant la confidentialité et la dignité des voyageurs”. Le personnel formé devra être en mesure de reconnaître le symbole et d’adopter des gestes adaptés : ”écoute bienveillante, communication claire, patience, accompagnement renforcé lorsque nécessaire”.

Selon Carol Ambrosini, directeur Marketing, Clients et Mobilités, ”en adoptant le programme Tournesol, Grand Besançon Métropole et Keolis Besançon Mobilités affirment leur volonté d’offrir des mobilités réellement accessibles à tous. Le tournesol est un symbole simple mais il représente une évolution majeure dans la manière d’accueillir les voyageurs et de répondre à leurs besoins.”

Un engagement inscrit dans la durée

L’adhésion au programme s’intègre dans une stratégie plus large d’amélioration de l’accessibilité du réseau Ginko. En 2025, Keolis Besançon Mobilités a notamment renforcé l’accessibilité de ses plateformes numériques, obtenu la labellisation ACCEV pour l’Agence Ginko Mobilités, accompagné le développement de Ginko Guide et intégré progressivement le FALC (Facile à Lire et à Comprendre) dans l’information voyageurs. L’entreprise affirme ainsi réitérer son "engagement en faveur d’une mobilité toujours plus inclusive aux côtés de ceux qui en ont besoin”.

Un dispositif international désormais présent à Besançon

Créé en 2016 à l’aéroport de Gatwick au Royaume-Uni, le programme Tournesol s’est largement diffusé dans de nombreux secteurs : aviation, commerce, institutions publiques, santé, loisirs, finance et transports publics.

Au sein du groupe Keolis, il était jusqu’ici déployé en Australie, à Keolis Downer Adelaide et Keolis Downer Northern Beaches. Keolis Besançon Mobilités devient ”la première filiale du groupe Keolis à le déployer en France, sur le réseau Ginko de Grand Besançon Métropole”.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun

Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Franche-Comté
Société

Dermatose : “Stop au massacre !”, clament des éleveurs mobilisés contre l’abattage massif

Des centaines d'agriculteurs se sont mobilisés mercredi 3 décembre 2025 dans plusieurs départements contre l'abattage massif des troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), réclamant la fin du "massacre" au lendemain d'une euthanasie très contestée dans une ferme du Doubs.

agriculteurs dermatose bovine manifestation
Publié le 3 décembre à 16h31 par Hélène L.
DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n’oppose personne…

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

laïcité religion république
Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Société

À Besançon, Boban Stanojevic, non-voyant, place l’écoute tactile au cœur du massage

Portée par l’expérience et la sensibilité de Boban Stanojevic, praticien non-voyant, la structure BlindTouch développe une approche du massage centrée sur l’écoute tactile et l’adaptation à chaque personne. Comme il nous l’explique, l’initiative repose sur ”une approche du massage fondée sur l'écoute, la précision et l'adaptation à chaque corps”.

blindtouch boban stanojevic handicap massage moving non-voyant
Publié le 3 décembre à 09h20 par Alexane
Besançon
Nature Société

Dermatose nodulaire : les 83 vaches du cheptel de Pouilley-Français abattues. La préfecture du Doubs explique.

La secrétaire générale de la préfecture du Doubs, Nathalie Valleix, entourée de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ainsi que de la Direction départementale des territoires, a réuni la presse mardi 2 octobre 2025 à 17 h. Cette prise de parole intervenait après une journée de mobilisation d’agriculteurs au Gaec de Pouilley-Français, où 83 vaches ont été abattues en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse.

abattage agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire préfet du doubs rémi bastille vache
Publié le 2 décembre à 18h06 par Alexane
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage à Pouilley-Français

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

abattage agriculture annie genevard dermatose bovine dermatose nodulaire géraldine grangier vache
Publié le 2 décembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Société

Dermatose nodulaire dans un élevage à Pouilley-Français : le TA rejette la requête du SUJ, les 82 bêtes seront abattues

Le 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français. Le syndicat sollicitait notamment la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 déclarant une infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans un troupeau de 82 bovins.

animaux dermatose bovine dermatose nodulaire maladie préfet du doubs tribunal administratif
Publié le 2 décembre à 15h00 par Alexane
Besançon
Religion Société

Climat électoral à Besançon : une étude éclaire les forces en présence à l’approche des municipales 2026

En novembre 2025, l’Ifop a réalisé pour la Fédération départementale Les Républicains du Doubs une enquête détaillant l’état de l’opinion politique à Besançon. Publiée en novembre 2025, elle dresse un panorama du climat électoral local, des niveaux de notoriété des principales personnalités bisontines, ainsi que du souhait de réélection accordé à la maire actuelle, Anne Vignot.

anne vignot étude ifop les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 2 décembre à 11h09 par Alexane
France
Economie Société

Remboursement des fauteuils roulants, prime de Noël, Parcoursup… Tout ce qui a changé depuis le 1er décembre 2025

Qui dit nouveau mois, dit nouveautés et le mois de décembre n'échappe pas à la règle. Économie, santé, éducation... On fait le point sur les changements qui pourront concerner les Français à partir du 1er décembre 2025. 

ce qui change fauteuil roulant impôts parcoursup prime de noël taxe d'habitation
Publié le 1 décembre à 08h57 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Téléthon 2025 : la mobilisation s’intensifie en Bourgogne–Franche-Comté

Le Téléthon 2025 se déploie en France y compris en Bourgogne–Franche-Comté les 5 et 6 décembre 2025 avec un message fort : "Nous faisons bouger les lignes". Entre avancées en thérapie génique, immersion dans les laboratoires et initiatives locales originales, cette édition met en lumière la mobilisation de tous pour faire progresser la recherche et sauver des vies.

handicap solidarité téléthon
Publié le 30 novembre à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

La Région Bourgogne-Franche-Comté triplement récompensée aux Prix Territoria 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a été largement distinguée lors des Trophées Territoria 2025, en recevant trois prix saluant des initiatives innovantes menées sur son territoire. La cérémonie s’est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Paris, en présence de plusieurs élus régionaux.

jerome durain prix territoria region bourgogne franche-comte
Publié le 30 novembre à 10h00 par Alexane

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon

Sondage

 4.6
partiellement nuageux
le 04/12 à 09h00
Vent
1.3 m/s
Pression
1009 hPa
Humidité
94 %
 