Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

L’entreprise explique qu'”en rejoignant ce programme Sunflower (Le Tournesol), Keolis Besançon Mobilités renforce son engagement en faveur de l’accessibilité universelle et de l’inclusion” sur son réseau.

Lancé ce mercredi 3 décembre 2025 à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le déploiement du programme "Le Tournesol" se fera en plusieurs étapes, notamment en présentant le dispositif aux acteurs locaux, en sensibilisant et en formant le personnel en contact avec le public (conductrices et conducteurs, chargé(e)s de clientèle, agents commerciaux, contoleuses et contrôleurs) en interne.

Lancement grand public fin janvier 2026

La dernière étape comprendra le port du logo officiel Tournesol par les agents sensibilisés, la mise à disposition d’un ”cordon Tournesol” gratuit, distribué aux personnes qui en feront la demande, et une campagne de communication pour mieux faire connaître le handicap invisible et la signification du symbole.

Rendre l’invisible visible

Les handicaps invisibles, troubles cognitifs, maladies chroniques, troubles sensoriels, autisme, anxiété sévère, limitations temporaires, entre autres, touchent des millions de personnes. Le dispositif Tournesol vise à améliorer leur expérience de déplacement ”tout en préservant la confidentialité et la dignité des voyageurs”. Le personnel formé devra être en mesure de reconnaître le symbole et d’adopter des gestes adaptés : ”écoute bienveillante, communication claire, patience, accompagnement renforcé lorsque nécessaire”.

Selon Carol Ambrosini, directeur Marketing, Clients et Mobilités, ”en adoptant le programme Tournesol, Grand Besançon Métropole et Keolis Besançon Mobilités affirment leur volonté d’offrir des mobilités réellement accessibles à tous. Le tournesol est un symbole simple mais il représente une évolution majeure dans la manière d’accueillir les voyageurs et de répondre à leurs besoins.”

Un engagement inscrit dans la durée

L’adhésion au programme s’intègre dans une stratégie plus large d’amélioration de l’accessibilité du réseau Ginko. En 2025, Keolis Besançon Mobilités a notamment renforcé l’accessibilité de ses plateformes numériques, obtenu la labellisation ACCEV pour l’Agence Ginko Mobilités, accompagné le développement de Ginko Guide et intégré progressivement le FALC (Facile à Lire et à Comprendre) dans l’information voyageurs. L’entreprise affirme ainsi réitérer son "engagement en faveur d’une mobilité toujours plus inclusive aux côtés de ceux qui en ont besoin”.

Un dispositif international désormais présent à Besançon

Créé en 2016 à l’aéroport de Gatwick au Royaume-Uni, le programme Tournesol s’est largement diffusé dans de nombreux secteurs : aviation, commerce, institutions publiques, santé, loisirs, finance et transports publics.

Au sein du groupe Keolis, il était jusqu’ici déployé en Australie, à Keolis Downer Adelaide et Keolis Downer Northern Beaches. Keolis Besançon Mobilités devient ”la première filiale du groupe Keolis à le déployer en France, sur le réseau Ginko de Grand Besançon Métropole”.