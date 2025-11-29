L214 devant Carrefour Chalezeule pour demander une réduction du nombre d’animaux tués

À l’occasion du Black Friday, l’association L214 organise ce samedi 29 novembre une série d’actions simultanées devant 36 magasins Carrefour en France. À Chalezeule, les militants seront présents de 14 h à 17 h devant le magasin. L’organisation demande à l’enseigne de réduire "de 50 % le nombre d’animaux tués" pour l’alimentation.

L214 entend rappeler le nombre d’animaux abattus pour approvisionner Carrefour. Selon elle, "plus de 100 millions d’animaux terrestres sont élevés de manière intensive et abattus pour Carrefour" en une année, sans compter les animaux aquatiques, "qui se comptent en centaines de millions".

Pour matérialiser cette réalité, les militants dérouleront un ticket de caisse géant long de 12 mètres, présenté comme la liste partielle des "330.000 animaux terrestres abattus chaque jour pour Carrefour". L’association souligne que "12 kilomètres seraient nécessaires pour tous les dénombrer". En tête du ticket figurera un message destiné à interpeller les clients : "Pour Carrefour, les animaux payent l’addition."

Un tract sera distribué aux visiteurs pour rappeler, selon L214, "que la grande distribution a un rôle déterminant à jouer pour réduire de moitié le nombre d’animaux tués en France d’ici 2030". Les personnes intéressées pourront également signer une pétition adressée à l’enseigne et déposer un "bon de réduction symbolique" à l’accueil du magasin.

Une enquête visant l’élevage intensif dans la filière porcine

L214 s’appuie aussi sur la diffusion d’une nouvelle enquête menée dans deux élevages bretons de porcs liés à la "Filière Qualité Carrefour". L’association affirme que ces sites appartiennent au président du géant de l’industrie porcine Cooperl. Les images projetées lors de l’action montreraient "des truies [...] encagées", des animaux maintenus "sur un sol bétonné, derrière des barreaux, sans accès à l’extérieur", ainsi que "des porcelets mutilés et des cochons entassés les uns contre les autres".

Pour Victor Prandt, chargé de campagnes agroalimentaires à L214, "l’enquête publiée ce jeudi [...] met en évidence les conditions d’élevage particulièrement cruelles que subissent les cochons dans un élevage approvisionnant Carrefour". Il ajoute : "Carrefour a recours à l’élevage intensif pour tuer, chaque jour, 330 000 animaux. Un chiffre aussi effarant que les pratiques d’élevage révélées !"

L214 pousse Carrefour à rejoindre le “Plant Protein Pact”

Au-delà de la dénonciation de pratiques d’élevage, L214 appelle Carrefour à s’engager dans sa démarche intitulée Plant Protein Pact. Ce programme demande aux enseignes de réduire de moitié leurs ventes de protéines animales d’ici 2030, afin que les protéines végétales représentent au moins 60 % des ventes totales.

Pour atteindre cet objectif, l’association estime nécessaire de "réduire la place accordée aux produits issus de l’élevage intensif et en arrêter les promotions et publicités", mais aussi de "mettre en avant les protéines végétales" et de garantir qu’"au moins une option végétale soit moins chère que son équivalent d’origine animale".

Victor Prandt souligne qu’une majorité de Français souhaite diviser par deux le nombre d’animaux tués pour l’alimentation et exhorte l’enseigne à "prendre ses responsabilités en s’engageant dans le Plant Protein Pact et en réduisant drastiquement la part des produits issus de l’élevage intensif dans ses rayons".