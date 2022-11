VIDÉO & DIAPORAMA • À l’occasion des fêtes d’Halloween et de la Toussaint, nous avons visité le cimetière des Chaprais en compagnie de Jean-Claude Goudot, président et animateur du collectif Histoire des Chaprais à Besançon et d’un autre membre, Christian Buron, tous deux passionnés d’Histoire. L’occasion d’en savoir un peu plus sur le cimetière considéré comme le plus important de Besançon, également surnommé "Le Père-Lachaise"…