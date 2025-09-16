La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Galerie Chateaufarine a annoncé l’ouverture d’une nouvelle enseigne au sein de son centre commercial. Depuis le 13 septembre 2025, la marque de cosmétique Kiko Milano accueille ses clients dans une boutique située à côté de Pandora.

Cette installation s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la marque italienne, qui renforce ainsi sa présence en France et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque jusqu’à présent, trois boutiques sont implantées dans la région, dont une à Besançon et deux Dijon.

Côté produits, la marque ne se limite plus au maquillage et propose désormais également des soins pour la peau et des produits pour cheveux.

Avec cette ouverture, la Galerie Chateaufarine souhaite répondre aux attentes d’un public passionné par la beauté et les tendances.