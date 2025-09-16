Mardi 16 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon

Publié le 16/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 16/09/2025 - 17:02

La Galerie Chateaufarine a annoncé l’ouverture d’une nouvelle enseigne au sein de son centre commercial. Depuis le 13 septembre 2025, la marque de cosmétique Kiko Milano accueille ses clients dans une boutique située à côté de Pandora.

Le magasin Kiko Milano à la Galerie Chateaufarine à Besançon. © Galerie Chateaufarine
Le magasin Kiko Milano à la Galerie Chateaufarine à Besançon. © Galerie Chateaufarine

Cette installation s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la marque italienne, qui renforce ainsi sa présence en France et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque jusqu’à présent, trois boutiques sont implantées dans la région, dont une à Besançon et deux Dijon.

Côté produits, la marque ne se limite plus au maquillage et propose désormais également des soins pour la peau et des produits pour cheveux.

Avec cette ouverture, la Galerie Chateaufarine souhaite répondre aux attentes d’un public passionné par la beauté et les tendances.

c'est nouveau ! commerce cosmétique galerie chateaufarine kiko milano maquillage shopping

Publié le 16 septembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Vie locale

À Besançon, le concours Talents des Cités valorise l’énergie entrepreneuriale des quartiers

Le 11 septembre dernier, l’édition locale du concours Talents des Cité a récompensé plusieurs entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de Besançon et de ses environs à la préfecture du Doubs. Créativité, engagement et persévérances ont ainsi été mis à l’honneur en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la maire de Besançon, Anne Vignot. 

prefecture du doubs talents des cités
Publié le 16 septembre à 14h03 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Culture Economie

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

anniversaire c'est nouveau ! design la rochere matali crasset verre
Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane
Besançon
Economie
Publi-Infos

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quoi de 9 ? La Galerie Chateaufarine continue d’évoluer et d’enrichir son offre pour surprendre les Bisontins. Deux nouvelles enseignes – Kiko Milano (ouverture le 13 septembre) et Kraft (ouverture prévue le 20 septembre) vont apporter un vent de fraîcheur à l’expérience shopping. Une troisième enseigne d’accessoires nommée Balaboosté verra le jour mi-octobre. Et ce n’est pas tout : en fin d’année, les visiteurs pourront découvrir le nouveau visage de leur Intermarché, fraîchement transformé. Un hypermarché repensé pour rendre les courses du quotidien encore plus simples, modernes et agréables ! 

commerce galerie chateaufarine quoi de 9 shopping
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Economie
Publi-Infos

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

PUBLI-INFO • WEMA est un cabinet indépendant d'expertise comptable, de conseil et d'audit en Alsace. Ce nom est maintenant largement présent en Bourgogne et Franche-Comté grâce à son rapprochement avec ACTIS. Découvrez ce groupe et son offre de service  aux entreprises, mais pas que...

ACTIS audit comptabilité économie WEMA
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Jurisprudence relative aux congés payés : le sénateur Olivier Rietmann écrit au Premier ministre

À la suite de la décision de la Cour de Cassation relative à la récupération de congés payés durant un arrêt maladie, le sénateur de la Haute-Saône, président de la délégation aux entreprises, Olivier Rietmann, a écrit au Premier ministre le 12 septembre dernier pour alerter sur les dangers économiques de la nouvelle législation. 

congés payés entreprises haute saone sénateur travail
Publié le 14 septembre à 17h46 par Elodie Retrouvey
Lons-le-Saunier
Economie

5.000 commandes à trouver pour sauver L’Atelier Textile Jurassien

Lancée en 2020 suite à un important besoin de fabrication locale de masques pour lutter contre le Covid-19, L’Atelier textile Jurassien s’est réinventée depuis, mais se trouve désormais en difficulté financière. Il se donne jusqu’à la fin du mois de septembre 2025 pour trouver 5.000 commandes. Il lance un appel…

L'atelier textile Jurassien
Publié le 12 septembre à 17h30 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie

Crédit Agricole Franche-Comté : une progression de 17 points dans son évaluation ESG

Le Crédit Agricole Franche-Comté annonce dans un communiqué du 11 septembre 2025 une progression de sa performance en matière de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), à la suite de sa récente évaluation ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) réalisée par l’agence indépendante EthiFinance.

banque crédit agricole franche-Comté environnement RSE transition énergétique
Publié le 11 septembre à 17h00 par Alexane
France
Economie

Un salarié malade pendant ses congés a désormais le droit de les reporter

Un salarié qui tombe malade pendant ses vacances a "le droit de voir son congé payé reporté": pour aligner le droit français sur les règles européennes, la Cour de cassation a acté ce principe mercredi 10 septembre 2025, deux ans après avoir déjà imposé l'acquisition de congés durant les arrêts maladie.

Publié le 11 septembre à 10h03 par Elodie Retrouvey
Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

christophe grudler convention député européen suisse
Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 17.24
couvert
le 16/09 à 18h00
Vent
2.31 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
68 %
 