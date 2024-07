Chaque deuxième week-end de juin depuis l’an 2000, un village du territoire s’anime autour d’un événement des plus réjouissants : le festival de rue L’Annuelle, grâce à L’Association Des Artistes à la Campagne que l’on ne présente plus. Cette association a marqué les mémoires des communes et de leurs habitants, en programmant de nombreux spectacles, en recevant des compagnies en résidence artistique et en organisant de nombreux et divers ateliers amateurs animés par des intervenants professionnels, et tout cela sans perdre haleine ni foi pendant 24 ans !