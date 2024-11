La discothèque le QG à Besançon ferme administrativement pendant un mois

Faisant suite aux nombreux faits de violences qui ont été commis à la sortie de l’établissement de nuit, le QG, sis 10 chemin de Mazagran à Besançon, ainsi qu’aux multiples plaintes de riverains pour nuisances, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a décidé de fermer administrativement cette discothèque pour une durée de 30 jours.

'L’activité de l’établissement impacte fortement le voisinage'

"Des troubles à l’ordre public aux abords de cet établissement ont été constatés de façon récurrente par les forces de l’ordre ces derniers mois, dont le dernier en date concerne une rixe survenue dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre 2024 au cours de laquelle un militaire a été très gravement agressé", précise la préfecture du Doubs.

Et d’ajouter : "En outre, la diffusion de musique amplifiée et les résultats des mesures acoustiques réalisées permettent d’attester que l’activité de l’établissement impacte fortement le voisinage. La réitération de ces faits et l’importance de ces nuisances impliquent la nécessité de prendre des mesures administratives pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques auxquelles il a été porté atteinte".

La décision de fermer provisoirement la discothèque a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire diligentée par les services de la préfecture qui a permis aux gérants de l’établissement de faire valoir leurs arguments et observations.