La maire d'Avallon en Bourgogne, mise en examen dans une affaire de drogue, reprend ses fonctions

"Même si l'instruction n'est pas encore close, je peux enfin reprendre mon activité professionnelle et l'intégralité de mes fonctions d'élue", déclare Mme Habsaoui, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Il s'agit de la première prise de parole publique de la maire divers gauche depuis sa libération sous contrôle judiciaire, le 15 mai, après un peu plus d'un mois de détention provisoire. Selon le journal l'Yonne Républicaine, son retour à la mairie d'Avallon a été rendu possible car l'élue a bénéficié fin septembre d'un assouplissement de son contrôle judiciaire qui l'autorise à paraître dans l'Yonne.

Du cannabis, de la cocaïne et deux lingots d'or retrouvés

Une enquête préliminaire lancée en octobre 2023 pour trafic de drogue avait permis de mettre en cause deux frères de Jamilah Habsaoui comme pouvant se livrer à l'achat et la revente de produits stupéfiants à partir du domicile de leur soeur. Des perquisitions, réalisées aux domiciles des mis en cause, ainsi que dans la pharmacie où travaillait Mme Habsaoui et à la mairie d'Avallon, avaient permis la saisie de 70 kg de résine de cannabis et 983 grammes de cocaïne, principalement au domicile de la maire, ainsi que 7.143 euros en espèces et deux lingots d'or.

Aux côtés de la maire, cinq personnes sont mises en examen dans le cadre de la même affaire, dont deux de ses frères. "Il ne m'échappe évidemment pas que la mise en cause dans cette procédure de mes deux frères peut interroger et troubler", ajoute Mme Habsaoui dans son message. "Je rappelle simplement que nous ne sommes pas responsables de nos proches même si les conséquences de leurs actes individuels peuvent être graves et douloureuses", ajoute l'élue.

Elle redit sa "totale innocence dans ce dossier", en condamnant "sans équivoque, avec la plus grande fermeté ce fléau absolu que représente le trafic de drogues".

(Source AFP)