La police dresse le bilan de l’opération "place nette" à Battant

L’opération "place nette" à Battant a été initiée à la demande du préfet du Doubs Rémi Bastille. Elle a eu lieu dans le quartier Battant les 11, 12 et 13 septembre 2024. La police nationale a présenté le bilan de cette opération samedi 14 septembre 2024.

D’après la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), l'action visait à apporter une réponse "aux troubles d'usage de l'Espace Public, générés par la présence de marginaux et l'exploitation de commerces employant des étrangers sans titre, sujets à des fraudes réglementaires".

Au total 153 effectifs de police ont pris part à ces opérations ainsi que 61 personnels d’autres administrations (douanes, URSSAF, police municipale, DREAL, Kéolis, SUGE) sur l’ensemble des trois jours.

878 individus contrôlés

Des contrôles ont ainsi été effectués dans les transports en commun et des patrouilles de sécurisation et de contact au bénéfice de la population ont également été menées. Au total, 61 verbalisations de voyageurs ont été réalisées sur les réseaux Kéolis et SNCF. Au terme de ces contrôles, un emploi irrégulier d'appareil de contrôle de conduite de bus a été relevé par la DREAL, entraînant une amende de 3.000 €.

Des contrôles de bars et épiceries ont également été réalisés par les douanes et l’URSSAF. Ceux-ci ont amené l’ouverture de quatre procédures URSSAF à la suite de constatations d’infractions.

Au total, au cours de cette opération "place nette", 878 individus ont été contrôlés, ainsi que 75 véhicules et 23 commerces. Quatre individus ont été interpellés. Quatre amendes forfaitaires délictuelles, sept contraventions et une immobilisation de véhicule ont été relevées.