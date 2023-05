La Rodia dévoile de nouveaux rendez-vous...

La SMAC, salle des musiques actuelles, propose de découvrir les nouveaux rendez-vous mis en place dans le cadre du projet porté par la nouvelle direction. Au programme ? Des escales, des lieux et horaires atypiques...

"Ces temps forts seront réguliers, ils commencent dès à présent et sont imaginés pour proposer au public des expériences différentes, parfois décalées, qui sort le public du schéma classique de la soirée concert", explique La Rodia.

Zoom sur les nouveautés

Les Escales à La Rodia

Durant cette période entre printemps et été (deux soirées par semaine entre le vendredi 26 mai et le samedi 24 juin), La Rodia propose une nouvelle série de rendez-vous, Les Escales à La Rodia. Le principe de ces soirées est simple, l'équipe accueille le public dès 18h30, sur la terrasse aménagée spécialement pour l’occasion : transats, déco, dj sets, carte du bar retravaillée... et des lives au bar de groupes "coup de coeur" de notre programmateur comme Luje, Liv Oddman, Ada Oda, JOUBe, Lumer, Seb Martel...

Ouverture 18h30 - live(s) à 21h30 - billetterie uniquement sur place (pas de préventes) - tarif unique 6€

La programmation

Ven. 26/05 : Boom Tchak Klub !

Sam. 27/05 : Encore + Killuminati

Ven. 02/06 : Le Retour du Boogie vs Mighty Worm DJs

Sam. 03/06 : Liv Oddman + MAJUSCULE

Jeu. 08/06 : Luje + Dj Styphe

Ven. 09/06 : Kabeaushé + Black Voices

Ven. 16/06 : Ada Oda + Leather and Glitter

Sam. 17/06 : Der + JOUBe + Amer dj

Ven. 23/06 : Seb Martel + Dj Naze

Sam. 24/06 : Lumer + 2 man chester

Les Insolites de La Rodia

Les Insolites, c’est un nouveau rendez-vous trimestriel. L’objectif ? Suprendre en faisant vivre de nouvelles expériences devant des artistes coups de coeur, dans des lieux atypiques, à des horaires inhabituels...

Pour Les Insolites #1, la Rodia vous donne rendez-vous mercredi 14 juin à 18h30 pour un moment hors du temps avec Akutuk. Originaire du Cameroun, l’Akutuk est une technique de percussions aquatiques à mains nues, un jeu entre l’air, l’eau et le corps. Ce savoir-faire ancestral rend hommage aux éléments de la nature pour leurs bienfaits. Activité strictement féminine, il est transmis depuis des générations de femme à femme dans la forêt camerounaise. Cette expérience sera proposée en partenariat avec la ville de Besançon à la piscine Port-Joint.

D’autres rendez-vous et temps forts à venir en partenariats avec des structures locales

Pour cette fin de saison, La Rodia a choisi de s'associer à des événements existants pour développer ou renouveler d’autres partenariats. Le samedi 17 juin, dans le cadre du Festival Bien Urbain, La Rodia et Juste Ici propose une expérience appelée La Petite Boucle. Il est proposé au public d’enfourcher son vélo pour une expérience visuelle et musicale inédite.

Cette promenade est un parcours autour de la boucle pour (re)découvrir les œuvres de Bien Urbain et sera ponctuée par deux mini-concerts de Red et JOUBe.

Ce partenariat est le premier d’une série qui comprendra des temps forts sur l’automne et le reste de la saison avec notament une soirée co-construite avec le CDN de Besançon et également un weekend complet en décembre imaginé autour de la musique orientale avec Les 2Scènes, le CRR et l’Antonnoir...

(Communiqué)