La rue est à nous : l’événement festif dans l’espace public prend de l’ampleur

Lancée à Montrapon à l’été 2023, l’initiative La rue est à nous a pris de l’ampleur en 2024, rayonnant dans d’autres quartiers comme Saint-Claude, Battant ou encore Pesty.

Portés par la direction Vie des quartiers, en lien étroit avec les maisons de quartier, centres sociaux, associations locales, habitants engagés et services publics, ces temps forts sont uniques à chaque quartier explique la Ville de Besançon dans son communiqué.

Réinvestir l’espace public, transformer les rues en lieux de vie et de rencontres : tel est l’esprit de cette initiative. L’objectif étant pour la Ville "de permettre aux habitants de se rencontrer ou se retrouver sur des voies fermées à la circulation et sécurisées, dans une ambiance conviviale et festive". Des rues qui s’animent, des jeux en plein air, de la musique, des activités sportives ou encore des espaces d’information... Autant d’occasions de partager, découvrir et s’amuser ensemble.