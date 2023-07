La sécheresse continue de s'intensifier dans le Jura

Depuis le 4 juillet, le pre?fet a mis en place les premie?res mesures de restrictions temporaires d’usage de l’eau :

pour les usages non e?conomiques, des secteurs Nord Jura, Seille et Plateau Calcaire,

pour les usages e?conomiques, du secteur du Plateau Calcaire.

La re?partition ine?gale des pre?cipitations et les tempe?ratures caniculaires de ses derniers jours ont contribue? a? la progression de la se?cheresse sur le territoire avec la diminution des e?coulements des cours d’eau et des niveaux des nappes. Mais aussi, l'augmentation de la tempe?rature de l’eau dans les cours d’eau des plateaux calcaires et du Haut-Jura.

Des prévisions "pessimistes" pour la suite

Ces pre?visions "pessimistes" ne permettront pas d’atte?nuer les effets de la se?cheresse sur la ressource en eau dans le Jura. C’est pourquoi, au vu de la situation, le pre?fet a pris ce 17 juillet, un arre?te? de restriction temporaire des usages de l’eau, qui place les usages non-e?conomiques et e?conomiques, le Plateau Calcaire en alerte Renforce?e et la Haute-Chai?ne en alerte.

Pour rappel :