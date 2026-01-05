La Toison d’Or organise une braderie de livres d’occasion le 10 janvier avec Cultura

Le centre commercial la Toison d’Or à Dijon accueillera une braderie de livres d’occasion organisée par l’enseigne Cultura. L’événement, ouvert à tous les publics, se tiendra le samedi 10 janvier 2026 sur la place centrale du centre.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir une large sélection d’ouvrages proposés à petits prix, à partir de 2,99 €. L’offre couvrira de nombreux univers et s’adressera aussi bien aux adultes qu’aux enfants, avec notamment des livres de poche et des romans en grand format, des ouvrages jeunesse, des albums, des bandes dessinées, des mangas, ainsi que des livres dédiés à la maison et à la famille.

Cette braderie s’inscrit dans une démarche visant à favoriser l’accès à la lecture pour le plus grand nombre, en donnant une seconde vie aux livres.

Infos pratiques