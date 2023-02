Label Ville Internet 2023 : Pontarlier préserve ses 3 arobases

À l'occasion du 24e Label National Territoires, Villes et Villages Internet qui s’est tenue le 2 février 2023, la Ville de Pontarlier poursuit son engagement dans le numérique et préserve ses trois "arobases".

La mission de l'association Villes Internet désire rapprocher les élus et les citoyens afin d’accompagner les usagers et les agents vers une transition numérique pour des villes intelligentes et connectées. Une mission nécessaire que prend au sérieux depuis plusieurs années la ville de Pontarlier. Ainsi, les différents acteurs ont mis en place des actions telles que l'application Tell My City, le wifi public, les webcams, le numérique dans les écoles et le projet ville intelligente.

Une nouvelle plateforme d'information vient aussi compléter les supports d'informations gratuits et faciles d'accès déjà proposés par la ville de Pontarlier, dont la volonté est de faire rayonner l'information au plus près des usagers en allant à leur rencontre sur les médias phares : YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, sites web, SMS info, journal municipal, agenda mensuel et mailing.