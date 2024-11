Laissez-vous transporter : la Région Bourgogne Franche-Comté s’occupe de tous !

PUBLI-INFO • Pour voyager du nord au sud de la Bourgogne-Franche-Comté, la Région vous évite d’être à l’ouest. Pour ne pas finir sur une voie de garage, elle a mis sur pied un système unique et pratique d’information et de réservation : MOBIGO. TER, bus, covoiturage, transport à la demande, titres de paiement, vous comprendrez comment la Région peut vous emmener là où vous le voulez !

Personne au bord de la route

Pour faciliter l’accès aux différents modes de transport présents sur son territoire, la Région a défini une politique de transport et de services qui ne devrait laisser personne au bord de la route. Des moyens interconnectés qui proposent aux habitants une offre de mobilité globale, durable et écologique. Idéale pour profiter du paysage, rêvasser et pourquoi pas travailler ou réviser. Vous en doutez??

Train, bus et transport scolaire

Prenez le train en marche. Sur les 2 6OO km de lignes ferroviaires, ce sont plus de 7 O OOO voyageurs qui embarquent quotidiennement dans un TER MOBIGO confortable, en profitant de tarifs adaptés à leurs usages.

Trouvez le bon car. 92 lignes régulières MOBIGO transportent près de 161 OOO passagers chaque mois, avec un tarif unique, quelle que soit la distance parcourue sur la ligne ! Et vous pouvez acheter vos places sur l’Appli MOBIGO ou payer votre titre de transport dans le car avec votre carte bancaire. À savoir aussi : plus de la moitié des bus roule au biocarburant.

Sans oublier bien sûr le transport scolaire, compétence régionale s’il en est, et ses 2 900 circuits scolaires qui irriguent toute la Bourgogne-Franche-Comté. Les jours de classe, plus de 125 000 jeunes en profitent, et pour la grande majorité d’entre eux, c’est gratuit !

Covoiturez. La nature vous le rendra.

Avec «?Covoiturage MOBIGO », la plateforme de mise en relation, voyagez écolo et intelligent pour vous rendre au bureau ou au camping. Un service gratuit disponible sur viamobigo.fr et profitable à votre porte-monnaie.

Il suffit de demander ! Avec le « transport à la demande MOBIGO », voici une solution complémentaire des plus pratiques pour circuler pas forcément hors des sentiers battus. Il suffit de demander le passage du minibus pour vos besoins ponctuels ou réguliers.

Pensez aussi Citiz.

Besoin d’une voiture pour quelques heures?? Et si vous utilisiez l’autopartage ? « Citiz Bourgogne-Franche-Comté » propose à la location des véhicules en courte durée, stationnés en ville. Une solution tant économique que pratique.

Infos +

Et ce n’est pas tout… Pour en savoir davantage sur les offres de mobilité proposées par la Région Bourgogne-Franche-Comté :