Lancement de l'appli carte vitale dans toute la Bourgogne-Franche-Comté

Alors que "87 % des français sont aujourd’hui équipés d’un smartphone", selon les chiffres de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, le virage vers le numérique semble logique pour un outil aussi présent dans leur vie quotidienne que la carte vitale. L’objectif de cette application est de bénéficier des différents avantages qu’offre le numérique, sans négliger l’assurance d’un haut niveau de sécurité. Cette version digitale est aujourd’hui disponible dans 44 départements, dont les huit de Bourgogne-Franche-Comté, et sera, à terme, déployée dans tout le pays.

Les atouts de l’application

Le premier avantage de la version dématérialisée est qu’en cas d’oubli, de perte ou de vol de sa carte physique, "l’assuré peut continuer à l’utiliser pour la prise en charge de ses soins auprès des professionnels de santé, sans attendre la réception d’une nouvelle carte et sans rupture dans les remboursements rapides et automatisés de ses frais de santé", explique la CPAM de la Côte-d’Or.

L’application permet également de suivre ses dépenses de santé. Les décomptes des derniers paiements sont enregistrés dans l’application et consultable à tout moment.

Autre atout de cette carte numérique, la mise à jour des droits est automatique et ne nécessite pas de se rendre en pharmacie.

Enfin, dès 2026, "l’assuré pourra intégrer son assurance santé complémentaire dans l’appli carte vitale. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de présenter sa carte de mutuelle", annonce la CPAM de la Côte-d’Or.

Comment l’activer et l’utiliser ?

L’application carte vitale est disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store. "Elle peut être activée par toute personne affiliée à un organisme de l’Assurance Maladie, de la MSA ou de la MGEN dans les 46 départements éligibles où le déploiement est en cours, disposant d’un compte ameli et d’une pièce d’identité émise par l’État français ou une carte d’identité belge, espagnole ou portugaise", énonce la CPAM de la Côte-d’Or. Elle affirme également que : "le processus d’identification est sécurisé" et que "la sécurité et la confidentialité des données est garantie". L’activation de l’application s’effectue à l’aide de sa carte vitale physique et de sa carte d’identité.

La version numérique est utilisable dans les mêmes circonstances que la carte vitale physique comme lors d’une consultation médicale ou lors d’un passage en pharmacie. Pour avoir accès à sa carte, l’assuré n’a qu’à déverrouiller son application à l’aide d’un code secret qu’il aura créé. Le professionnel de santé scannera ensuite cette application et pourra effectuer toutes les actions nécessaires.

Toutefois, les professionnels de santé ne sont pas encore tous équipés pour prendre en charge cette nouvelle version. L’Assurance maladie conseille donc aux assurés de se prémunir d’une carte physique s’ils ne sont pas certains de l’équipement du professionnel consulté.