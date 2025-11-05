Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier relaxés par le tribunal correctionnel de Besançon

Ce signalement portait sur les modalités dans lesquelles il avait été mis fin au contrat d’Alexandra Cordier, collaboratrice du cabinet du maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, recrutée le 21 novembre 2008 et licenciée le 31 décembre 2019, au motif que son projet personnel, de candidater aux élections municipales de mars 2020, était incompatible avec ses fonctions de collaboratrice de cabinet. Le contrôle de la Chambre régionale des comptes avait mis en évidence que ce licenciement a coûté à la collectivité la somme de 82.755 euros, suite au paiement d’allocations journalières d’aide au retour à l’emploi (ARE) de mars 2020 à mars 2022.
Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé ce mercredi l’ancien maire et son ex-collaboratrice. Il a notamment été souligné que rien n’obligeait Alexandra Cordier à démissionner lors de l’annonce de sa candidature à la mairie.