Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier relaxés par le tribunal correctionnel de Besançon

Le parquet de Besançon avait été saisi en juillet 2024 d’un signalement de la procureure financière de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté. Ce signalement a été effectué à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Besançon, qui a révélé des faits susceptibles, selon la procureure, de constituer une prise illégale d’intérêt et un détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret ce 5 novembre 2025.

Ce signalement portait sur les modalités dans lesquelles il avait été mis fin au contrat d’Alexandra Cordier, collaboratrice du cabinet du maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, recrutée le 21 novembre 2008 et licenciée le 31 décembre 2019, au motif que son projet personnel, de candidater aux élections municipales de mars 2020, était incompatible avec ses fonctions de collaboratrice de cabinet. Le contrôle de la Chambre régionale des comptes avait mis en évidence que ce licenciement a coûté à la collectivité la somme de 82.755 euros, suite au paiement d’allocations journalières d’aide au retour à l’emploi (ARE) de mars 2020 à mars 2022.

Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé ce mercredi l’ancien maire et son ex-collaboratrice. Il a notamment été souligné que rien n’obligeait Alexandra Cordier à démissionner lors de l’annonce de sa candidature à la mairie.