L’ancien maire de Besançon et sa directrice de cabinet convoqués devant le tribunal correctionnel de Besançon

Le parquet de Besançon a été saisi le 25 juillet 2024 d’un signalement de la procureure financière de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté. Ce signalement a été effectué à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Besançon, qui a révélé des faits susceptibles, selon la procureure, de constituer une prise illégale d’intérêt et un détournement de fonds publics, annonce dans un communiqué en date du 18 avril 2025, Etienne Manteaux, le procureur de Besançon.

Ce signalement portait sur les modalités dans lesquelles il avait été mis fin au contrat d’Alexandra Cordier, collaboratrice du cabinet du maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, recrutée le 21 novembre 2008 et licenciée le 31 décembre 2019, au motif que son projet personnel, de candidater aux élections municipales de mars 2020, était incompatible avec ses fonctions de collaboratrice de cabinet.

"Pour la procureure financière, Alexandra Cordier devait démissionner pour mener à bien ce projet personnel, et ne pouvait pas être licenciée pour ce motif", indique Etienne Manteaux. Le contrôle de la Chambre régionale des comptes a mis en évidence que ce licenciement a coûté à la collectivité la somme de 82.755 euros, suite au paiement d’allocations journalières d’aide au retour à l’emploi (ARE) de mars 2020 à mars 2022.

Un délit de travail dissimulé ?

Suite à ce signalement, le parquet de Besançon a confié au groupe financier de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) une enquête préliminaire le 13 août 2024.

Les investigations conduites par les enquêteurs de la DCOS ont permis de confirmer les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la chambre régionale des comptes de Bourgogne - Franche Comté.

"Par ailleurs, les investigations ont mis en évidence des faits nouveaux susceptibles de constituer le délit de travail dissimulé. Il a été ainsi mis en évidence qu’Alexandra Cordier a créé, le 15 février 2021, une auto-entreprise afin de réaliser une activité non salariée d’agent commercial au profit notamment de l’agence Stéphane Plaza Immobilier à Besançon", explique Etienne Manteaux qui poursuit : "l’exploitation du compte bancaire d’Alexandra Cordier a permis de constater qu’elle avait reçu des virements de cette agence entre janvier et mars 2022 pour un montant total de 33.500 euros, rétributions liées à des commissions suites à des ventes immobilières intervenues en 2021".

Le procureur précise également que le gérant de l’agence immobilière concerné a "confirmé aux enquêteurs qu’Alexandra Cordier avait travaillé pour lui comme agent commercial en 2021", et qu’il "n’avait rémunéré Mme Cordier qu’en 2022 à la demande expresse de cette dernière, parce qu’elle percevait des indemnités de chômage en 2021".

Plusieurs années de prison encourues

Entendus, Jean Louis Fousseret et Alexandra Cordier ont contesté avoir commis des infractions pénales suite aux faits révélés lors de l’enquête préliminaire. Au terme de l’enquête, le parquet de Besançon a considéré que des infractions étaient constituées, et a en conséquence fait délivrer à Jean Louis Fousseret et à Alexandra Cordier une convocation en justice, afin qu’ils comparaissent devant le tribunal correctionnel de Besançon, le 1er octobre 2025 à 13h30, pour les délits suivants :

S’agissant de Jean-Louis Fousseret, il est suspecté de "prise illégale d’intérêt par un élu et détournement de fonds publics par dépositaire de l’autorité publique". La peine maximale encourue est de 10 ans d’emprisonnement, précise le procureur.

S’agissant d’Alexandra Cordier, elle est suspectée de "recel de détournement de fonds publics, déclaration fausse pour obtenir une prestation indue d’un organisme de protection sociale et exécution d’un travail dissimulé". La peine maximale encourue est de 5 ans d’emprisonnement.

(Communiqué du procureur de Besançon)