L'association bisontine Uppertone, qui promeut la musique jamaïcaine, cherche des bénévoles

Pour continuer à porter des projets et en créer de nouveaux, l'association bisontine Uppertone, qui a pour but de promouvoir la culture musicale jamaïcaine, est à la recherche de bénévoles.

L’association bisontine Uppertone est née le 4 mars 2003, dans le but de promouvoir la culture musicale jamaïcaine. Depuis près de 20 ans, elle a accompagné des groupes de reggae, organisé de beaucoup d’événements, créé plusieurs partenariats et formé de nombreux bénévoles.

Elle est notamment à l'initiative de la création de la radio No Logo (la radio du festival) grâce à la collaboration entre l'association et Radio Campus Besançon via l'émission Riddim.

Pour continuer à porter des projets et en créer de nouveaux, l’association Uppertone cherche de nouveaux bénévoles. Toute personne motivée, proche ou non du spectacle ou du reggae, est la bienvenue. La réunion pour devenir bénévole se déroulera le mercredi 16 novembre à 18 heures au bar reggae le Chill Out Bar, 4 rue Bersot à Besançon.

Inscription sur l’évènement Facebook ou par e-mail à uppertone25@yahoo.fr