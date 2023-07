L'atelier de Gustave Courbet rouvre ses portes à Ornans !

Une aubaine, pour les fidèles de lieux semés d'histoire. L’atelier de Gustave Courbet est construit par l’artiste en 1860, dans la périphérie d'Ornans, imaginé comme un endroit moderne qui s’émancipe des modèles traditionnels urbains. Tombé dans l’oubli pendant près d’un siècle, l'atelier est acheté en 2007 par le Département du Doubs, et s’inscrit au titre des Monuments Historiques le 24 juillet 2008. Intégré au Pôle Courbet, l'atelier renaît de ses cendres à l'aide d'une campagne de restauration menée par le Département du Doubs, en 2021.

Une exposition propre à l'histoire du peintre

Afin d'accompagner les spectateurs dans la découverte des entrailles du lieu, une exposition a été imaginée. Au cœur du lieu de création du maître d’Ornans, sont présentées sa palette d’atelier, ainsi que quelques œuvres, dont la reproduction de L’Hallali du cerf (1866-67 - Musée des Beaux-arts et d’archéologie, Besançon). Gustave Courbet a réalisé ce format dans son "atelier de campagne", près de la Loue, entre rivière et falaises. Les spectateurs pourront également se laisser porter par les visites guidées.

Immersion sonore et conférence au musée Courbet

Outre l'exposition, une immersion sonore sera réservée au public, créée par le compositeur Sofiane Messabih et Julien Woittequand. Du 16 au 27 août aux heures d'ouverture, le public pourra écouter une esquisse sonore, partageant bruitages, captations sonores et extraits musicaux traduisant le caractère de Gustave Courbet.

Aller encore plus loin, cette fois-ci non pas sur l'auteur mais sur l'époque en générale, une conférence sur l'exposition temporaire "L’âge d’or. Paradis, utopies et rêves de bonheur, de Brueghel à Signac", sera organisée le 10 septembre au musée Courbet. Neil McWilliam, historien de l’art, Walter H. Annenberg Professor of Art and Art History, Duke University (États-Unis), auteur du catalogue de l’exposition Rêves de bonheur, prendront la parole et tenteront de répondre à une des questions : Parmi la célébration de ces vertus figurent des scènes de bonheur dans un nouvel âge d’or populaire. Vue de la perspective de ses idéologues, de ses antécédents et de ses opposants, que signifiait cette promesse de bonheur à l’aube du XXe siècle ?

Infos +

Entrée gratuite

L'atelier d'Ornans

du 1er juin au 1er octobre

14h à 18h

14 Av. Mal de Lattre de Tassigny - 25290 Ornans

Visites guidées

Les mercredis, samedis et dimanches à 10h30 sauf les premiers dimanches du mois et les 16 et 17 septembre.

Durée de la visite : 1h

Tarif : 4 euros - gratuité quand la visite guidée de l’atelier est couplée avec la visite guidée du musée Courbet.

Réservation obligatoire : billetterie en ligne ou : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au : 03 81 86 22 88 (dans la limite de 17 places disponibles).

Immersion sonore

du 16 au 27 août lors des horaires d'ouverture

Conférence au Musée Courbet