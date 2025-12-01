Lundi 1 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Société
L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Publié le 01/12/2025 - 07:00
Mis à jour le 25/11/2025 - 16:46

PUBLI-INFO • Grâce à une offre de formations riche, des dispositifs d’aide et des tarifs avantageux, la Région Bourgogne-Franche-Comté s’engage quotidiennement auprès des 15-25 ans.

Région BFC © Région BFC
Région BFC © Région BFC

Profitez des bons plans :

  • Mobilité : avec le tarif TRAIN Mobigo -26 ans, les jeunes peuvent voyager à prix réduits en région BFC et au-delà.
  • Mobilité internationale : une bourse à la mobilité internationale permet d’aller étudier ou faire un stage à l’étranger.
  • Lycées : la Région BFC s’engage à servir des repas sains, équilibrés et locaux dans ses lycées.
  • Culture : grâce à la carte avantages jeunes, les -30 ans bénéficient d’un grand nombre d’avantages sur les offres culturelles.
  • Orientation : plus de 2 000 formations sont proposées sur le territoire

conseil regional bourgogne franche-comté lycées mobilité internationale mobilité locale

Publié le 1 décembre à 07h00 par Macommune.info
Société

Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Téléthon 2025 : la mobilisation s’intensifie en Bourgogne–Franche-Comté

Le Téléthon 2025 se déploie en France y compris en Bourgogne–Franche-Comté les 5 et 6 décembre 2025 avec un message fort : "Nous faisons bouger les lignes". Entre avancées en thérapie génique, immersion dans les laboratoires et initiatives locales originales, cette édition met en lumière la mobilisation de tous pour faire progresser la recherche et sauver des vies.

handicap solidarité téléthon
Publié le 30 novembre à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

La Région Bourgogne-Franche-Comté triplement récompensée aux Prix Territoria 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a été largement distinguée lors des Trophées Territoria 2025, en recevant trois prix saluant des initiatives innovantes menées sur son territoire. La cérémonie s’est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Paris, en présence de plusieurs élus régionaux.

jerome durain prix territoria region bourgogne franche-comte
Publié le 30 novembre à 10h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Acheter responsable en Bourgogne Franche-Comté : le Pôle Ressources IAE lance son catalogue

Le Pôle Ressources Insertion par l’Activité Économique Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé vendredi 28 novembre 2025 son nouveau catalogue d’idées d’achats responsables, un outil destiné à renforcer les liens entre acheteurs publics ou privés et Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ce nouveau document vise à rendre plus visible l’offre sociale, locale et environnementale portée par plus de 200 structures régionales.

éco-responsable emploi insertion
Publié le 29 novembre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Société

L214 devant Carrefour Chalezeule pour demander une réduction du nombre d’animaux tués

À l’occasion du Black Friday, l’association L214 organise ce samedi 29 novembre une série d’actions simultanées devant 36 magasins Carrefour en France. À Chalezeule, les militants seront présents de 14 h à 17 h devant le magasin. L’organisation demande à l’enseigne de réduire "de 50 % le nombre d’animaux tués" pour l’alimentation.

animaux association L214 carrefour porc végétal
Publié le 29 novembre à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Immobilier Société

Logement en Bourgogne–Franche-Comté : une “évolution lente” face aux mutations démographiques selon l’Insee

L'Insee Bourgogne–Franche-Comté a présenté, le 27 novembre 2025, un diagnostic régional mettant en lumière un parc de logements qui peine à suivre les transformations démographiques et sociales. La progression de la vacance, la diminution de la taille des ménages et les tensions dans certaines zones structurent un paysage contrasté.

appartement démographie immobilier logement maison
Publié le 29 novembre à 09h30 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Noël 2025 à Besançon… C’est parti !

Depuis ce vendredi 28 novembre à 18h00, Besançon a revêtu son traditionnel manteau de lumières pour célébrer les fêtes de fin d’année. De la place du 8 Septembre aux places de la Révolution et Pasteur, jusqu’à la promenade Granvelle avec son marché, illuminations et chalets gourmands installent peu à peu les Bisontines et les Bisontins dans la magie de Noël.

anne vignot marché de noël noël 2025 ville de besançon
Publié le 29 novembre à 08h42 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs récompensés au Salon des maires

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs ont été distingués au niveau national lors du Salon des Maires, le 19 novembre à Paris. Les deux institutions ont reçu le Trophée des Territoires 2025 de CCI France, une récompense qui vient mettre à l’honneur le Club RH Haut-Doubs, initiative conjointe destinée à accompagner les entreprises confrontées aux enjeux de recrutement en zone transfrontalière.

cci Saône-Doubs jean-luc quivogne ludovic fagaut
Publié le 27 novembre à 11h00 par Alexane
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Société

Plan de lutte contre les violences faites au femmes : les institutions renouvellent leur engagement

L’actualité bisontine récente nous rappelle que la question de la violence envers les femmes reste un problème de société majeur. C’est dans ce contexte qu’a été signé ce mardi 25 novembre le 3e plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la présidente du Conseil départemental Christine Bouquin mais également de représentants des collectivités locales, des forces de l’ordre et de l’administration judiciaire. 

Publié le 30 novembre à 15h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Société

La maire de Besançon appelle l’État à renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes

À la suite du féminicide récemment survenu à Besançon et d’un quadruple féminicide le même jour en France, la maire de Besançon, Anne Vignot, a adressé le 25 novembre 2025, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, un courrier à la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Elle y relaie les inquiétudes locales sur la persistance des violences malgré les dispositifs existants.

anne vignot aurore berge féminicide femme maire violence conjugale violences faites aux femmes violences sexistes et sexuelles
Publié le 25 novembre à 17h30 par Alexane

