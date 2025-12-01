L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Profitez des bons plans :
- Mobilité : avec le tarif TRAIN Mobigo -26 ans, les jeunes peuvent voyager à prix réduits en région BFC et au-delà.
- Mobilité internationale : une bourse à la mobilité internationale permet d’aller étudier ou faire un stage à l’étranger.
- Lycées : la Région BFC s’engage à servir des repas sains, équilibrés et locaux dans ses lycées.
- Culture : grâce à la carte avantages jeunes, les -30 ans bénéficient d’un grand nombre d’avantages sur les offres culturelles.
- Orientation : plus de 2 000 formations sont proposées sur le territoire
