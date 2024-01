Le ”14.2”, un nouveau bar branché au centre-ville de Pontarlier

Depuis le 13 décembre dernier, un nouveau bar a ouvert rue Saint-Anne, au centre-ville de Pontarlier : il s’agit du ”14.2”. Nicolas Berthoud, son jeune gérant, nous explique l’univers et la carte…

Né à Besançon il y 27 ans, mais Pontissalien depuis toujours comme il dit, Nicolas Berthoud a concrétisé son rêve, celui d’ouvrir son propre lieu de convivialité. ”Mon but est de proposer de la nouveauté et surtout de dynamiser le centre-ville” de Pontarlier, nous explique-t-il. Après avoir trouvé un local en plein centre, près de la mairie, du musée et à la médiathèque dans la rue piétonne, il rejoint donc les autres commerçants du quartier, "un emplacement idéal qui offrira une superbe terrasse cet été”, se réjouit le gérant.

La carte et l’univers

Branché sur fond de musique ”chill”, mur végétal, néons, tonneaux de vins en mange-debout… Nicolas Berthoud a mis le paquet pour faire du 14.2 un lieu chaleureux ouvert à tous. Et c’est sans oublier une carte des boissons riche en vins (au verre ou à la bouteille), en bières (pression ou bouteille), en softs (sans alcool) et en cocktails, dont le signature éponyme à base de rhum épicé. Le barman propose également quelques planches grignotage régionales agrémentées de produits locaux.

Pourquoi le ”14.2” ?

”Ce sont mes initiales : la 14e lettre de l’alphabet est la lettre N de Nicolas et la deuxième le B de Berthoud… que j’explique avec plaisir sur demande bien sûr !”, s’amuse à répondre le gérant.

Infos pratiques

Bar Le 14.2

11 rue Sainte-Anne - 25300 Pontarlier

Page Facebook : www.facebook.com

Page Instagram : @BarLe14.2

Horaires d’ouverture d’hiver :

Mardi - Mercredi - Jeudi : 14h00-22h00

Vendredi - Samedi : 11h00-01h00

Fermé le dimanche et le lundi

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.