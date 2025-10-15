Mercredi 15 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Le cirque équestre Pagnozoo, bientôt implanté à Planoise ?

Publié le 15/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 16:52

VIDÉO • Parmi les sujets abordés lors du prochain conseil municipal qui aura lieu jeudi 16 octobre 2025 à Besançon, les élus auront notamment à se prononcer sur la mise à disposition de terrains communaux à titre gratuit et l’autorisation temporaire du domaine public communal sollicité par le cirque équestre Pagnozoo dans le quartier de Planoise. 

Aline Chassagne, Anne Vignot et Elise Aebischer. © Élodie R.
Aline Chassagne, Anne Vignot et Elise Aebischer. © Élodie R.

Installée d’abord au Haras de Besançon, propriété du Conseil départemental qui accueillera prochainement le village enfants, l’association compagnie Pagnozoo a ensuite procédé à une installation éphémère au 84 rue de Dole sur un terrain appartenant à l’Établissement public foncier (EPF) et compris dans le périmètre de l’opération Grette-Brûlard-Polygone. La compagnie a ensuite déménagé au parking de la friche artistique pour y présenter un projet estival (stages, interventions dans les quartiers, représentations). 

Un projet qui "répond aux besoins d'un quartier"

La compagnie a récemment saisi la Ville de Besançon en déposant un projet d’installation à compter de l’automne 2025 sur des terrains de Planoise. "Nous avons envisagé qu’ils puissent répondre à un appel à manifestation d’intérêt" a expliqué la maire de Besançon Anne Vignot. Entrant dans le cadre de rénovation du quartier de Planoise, un appel à manifestation d’intérêt - Planoise Epoisses Cirque a donc été lancé du 6 août 2025 au 8 septembre 2025. Le cirque Pagnozzo a été le seul à y répondre. Cet appel à manifestation prévoit la mise à disposition d’un terrain qui est "le produit d’une déconstruction", a précisé Anne Vignot. 

En cas d’accord du conseil municipal, le cirque équestre pourra alors, d’ici "avant Noël" et "sur une période de trois ans renouvelable une fois" a indiqué la maire, "développer son projet associatif artistique et culturel". Ce dernier inclut également une dimension territoriale à destination notamment du quartier et des habitants de Planoise.

Pour l’adjointe à la maire en charge de la Culture, ce projet vient "répondre aux besoins d’un quartier", et à une "meilleure répartition des offres culturelles du territoire", nous explique Aline Chassagne dans notre vidéo.

cirque Pagnozzo conseil municipal planoise ville de besançon

Publié le 15 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
