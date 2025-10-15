Le cirque équestre Pagnozoo, bientôt implanté à Planoise ?

VIDÉO • Parmi les sujets abordés lors du prochain conseil municipal qui aura lieu jeudi 16 octobre 2025 à Besançon, les élus auront notamment à se prononcer sur la mise à disposition de terrains communaux à titre gratuit et l’autorisation temporaire du domaine public communal sollicité par le cirque équestre Pagnozoo dans le quartier de Planoise.

Installée d’abord au Haras de Besançon, propriété du Conseil départemental qui accueillera prochainement le village enfants, l’association compagnie Pagnozoo a ensuite procédé à une installation éphémère au 84 rue de Dole sur un terrain appartenant à l’Établissement public foncier (EPF) et compris dans le périmètre de l’opération Grette-Brûlard-Polygone. La compagnie a ensuite déménagé au parking de la friche artistique pour y présenter un projet estival (stages, interventions dans les quartiers, représentations).

Un projet qui "répond aux besoins d'un quartier"

La compagnie a récemment saisi la Ville de Besançon en déposant un projet d’installation à compter de l’automne 2025 sur des terrains de Planoise. "Nous avons envisagé qu’ils puissent répondre à un appel à manifestation d’intérêt" a expliqué la maire de Besançon Anne Vignot. Entrant dans le cadre de rénovation du quartier de Planoise, un appel à manifestation d’intérêt - Planoise Epoisses Cirque a donc été lancé du 6 août 2025 au 8 septembre 2025. Le cirque Pagnozzo a été le seul à y répondre. Cet appel à manifestation prévoit la mise à disposition d’un terrain qui est "le produit d’une déconstruction", a précisé Anne Vignot.

En cas d’accord du conseil municipal, le cirque équestre pourra alors, d’ici "avant Noël" et "sur une période de trois ans renouvelable une fois" a indiqué la maire, "développer son projet associatif artistique et culturel". Ce dernier inclut également une dimension territoriale à destination notamment du quartier et des habitants de Planoise.

Pour l’adjointe à la maire en charge de la Culture, ce projet vient "répondre aux besoins d’un quartier", et à une "meilleure répartition des offres culturelles du territoire", nous explique Aline Chassagne dans notre vidéo.