Le département du Doubs dévoile ses futures résidences d’artistes

Portées par le Département du Doubs dans le cadre de sa programmation culturelle, les Résidences d’artistes fêtent cette année leur huitième édition. On vous dévoile les lieux et programmes des prochaines résidences retenues à travers le Département pour offrir au public plusieurs spectacles et animations du 21 septembre au 25 octobre 2024.

Les Résidences d’artistes invitent à l’automne des Communautés de communes volontaires à accueillir une compagnie pour un séjour rythmé par la création et les rencontres. Compagnies et intercommunalités ont ainsi répondu à un appel à projets lancé par le Département du Doubs, et proposeront d’abord des temps de médiation au jeune public (écoles, collèges et crèches...), puis des spectacles, des rencontres et des spectacles-randonnées ouverts à tous entre le 21 septembre et le 25 octobre 2024.

Au programme

Spectacles proposés par la Compagnie Vivre dans le feu en création sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe

Guerre(s) et paix - Sortie de résidence / lecture publique - Tout public

Belleherbe le samedi 21 septembre - 17h - Médiathèque, 4 rue de l’Église

Entrée gratuite

Informations et/ou réservations - Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe -

07 69 92 76 87 | 03 81 86 87 62 | accueil.ccpsb@gmail.com ; www.payssancey-belleherbe.fr

Sauvage(s) - Randonnée-spectacle – À partir de 12 ans

Crosey-le-Grand le dimanche 22 septembre - 10h - Rendez-vous devant la mairie

Froidevaux le dimanche 22 septembre - 15h - Rendez-vous devant la mairie

Entrée gratuite sur réservation - Jauge limitée

Spectacles proposés par la Compagnie La Rose des Vents en création sur le territoire de la Communauté de communes des 2 Vallées Vertes

À Cœur ouvert - Spectacle de feu

Blussangeaux le dimanche 22 septembre - 20h - 13 rue de la Tour, hameau du Châtelot

Parenthèse - Veillée enflammée conviviale

Montagney-Servigney le dimanche 29 septembre - Dès 18h - Salle des fêtes

Entrée gratuite - Tout public

Informations et/ou réservations (réservaon conseillée) - Communauté de communes des 2 Vallées Vertes

03 81 97 85 10 | contact@cc2vv.fr | www.cc2vv.fr

Spectacle proposé par la Compagnie Gakokoé en création sur le territoire de PMA, capitale française de la culture en 2024

Trop ou pas assez - Théâtre

Blamont le dimanche 6 octobre - 16h - Place des Tilleuls

Arbouans le vendredi 25 octobre - 20h - Devant la mairie

Entrée gratuite - Tout public, à partir de 10 ans

Informations et/ou réservaons (réservation conseillée) - Compagnie Gakokoé - 03 81 91 22 83 | gakokoe@yahoo.fr

Spectacle proposé par la Compagnie l’Occasion en création sur le territoire de la Communauté de communes Loue Lison

La machine est ton saigneur et ton maître - Enquête théâtrale et musicale

Déservillers le vendredi 11 octobre - 20h - Salle des fêtes

Liesle le dimanche 13 octobre - 16h - Scierie Moyne, 9 rue de Buffard

Entrée gratuite - Tout public, à parr de 12 ans

Informations et/ou réservations (réservation conseillée) - Communauté de communes Loue Lison - 03 81 86 75 72 |

artetculturelouelison@gmail.com | www.cclouelison.fr

Spectacles proposés par la Compagnie Psaodi en création sur le territoire de la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs

Cela aussi passera - Danse

Les Hôpitaux-Neufs le dimanche 13 octobre - 18h - Parvis devant la mairie (repli aux halles en cas de pluie) et le vendredi 18 octobre - 20h - Halles couvertes

Danse improvisée en bar - Danse

Les Hôpitaux-Neufs le samedi 19 octobre - 11h30 - Restaurant - bar PMU Le Refuge

Entrée gratuite - Tout public, à partir de 12 ans

Informations et/ou réservations (réservation conseillée) - La Sarbacane | 03 81 46 68 27 | billetterie@sarbacane-theatre.com

Spectacle proposé par la Compagnie OFAM Production en création sur la Ville de Pontarlier

La Soupe aux histoires - Conte musical