Le Dossier communicant de cancérologie devient 2.0, pour fluidifer le parcours de soin

Le DCC 2.0 s’inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, qui souligne la "nécessité d’utiliser les outils numériques pour améliorer la prise en charge et la sécurité des soins". Ce dispositif permet une meilleure structuration du parcours de soin du patient et s’adresse spécifiquement aux professionnels de santé en cancérologie. La région Bourgogne Franche-Comté propose ainsi une plateforme régionale unique pour le DCC, en complément de Mon espace santé.

Un projet régional co-construit

Initié en 2021 grâce à une coopération entre la région et le Grand Est, le DCC a permis de travailler ensemble sur les enjeux contemporains de la cancérologie. Cet outil a été "largement affiné et éprouvé sur le terrain à travers toute la région" et se base sur des services numériques sécurisés et interopérables. Aujourd’hui, la "quasi-totalité des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP)" se déroulent en format numérique. La nouvelle plateforme DCC 2.0 offre une vision élargie du parcours de soins, allant de l’annonce au patient jusqu’aux propositions thérapeutiques et aux différentes étapes de coordination entre ville et hôpital.

Une offre de services dédiée, connectée et sécurisée

Selon le communiqué, le déploiement de la seconde version du DCC repose "sur une démarche rigoureuse" et permet plusieurs avancées significatives : étendre les services numériques à toutes les étapes du parcours cancérologique, favoriser l’homogénéisation des pratiques, faciliter la production automatisée d’indicateurs…

Une phase pilote engagée pour les premiers déploiements avant généralisation

Le déploiement du DCC 2.0 commence par une phase pilote en Bourgogne Franche-Comté, axée sur deux filières : le RCP hématologie et le RCP digestif. L’ARS BFC, le dispositif régional spécifique du cancer (OncoBFC) et le Groupement régional d’appui au développement de l’e-Santé de Bourgogne Franche-Comté (GRADeS) sont également impliqués pour "garantir une transition fluide".

L’ARS de la région a également annoncé dans son communiqué le lancement prochain de nouvelles fonctionnalités telles que le Plan personnalisé de soins cancer et le Programme personnalisé après cancer.