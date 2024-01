Le FC Sochaux-Montbéliard se sépare de Samy Faraj

"Samy Faraj et le FC Sochaux-Montbéliard ont convenu de mettre fin de manière anticipée au contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2024" annonce le club dans un communiqué du 2 janvier 2024.

Le jeune milieu était arrivé au FCSM en novembre 2018 en provenance du LOSC Lille pour évoluer avec les U19 Nationaux puis la réserve sochalienne.

International U23 Algérien, il a signé son premier contrat pro le 13 mai 2021, prenant part la saison suivante à six rencontres de Ligue 2 BKT et deux de Coupe de France, marquant alors son premier but face au Bresse Jura Foot lors du 7e tour.

Après un prêt pour une demi-saison au Paris 13 Atletico lors du mercato d’hiver 2022, le milieu a disputé sept matchs de National avant de se fracturer la clavicule lors de la 25e journée.

Convoqué et titularisé une seule fois avec les Jaune et Bleu cette saison lors du 5e tour de Coupe de France face à l’AS Melisey-Saint Barthélémy, le milieu de terrain était sorti sur blessure à la 15e minute.

D’un commun accord, le club et le joueur ont convenu d’un fin de contrat anticipé.