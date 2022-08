Festival participatif et entièrement gratuit, le Festival POTE — pour Playing on the Edge ("Jouer sur le fil") — revient pour sa 3e édition ! Le principe du festival : multiplier les expériences musicales pour créer des conditions de jeu et d’écoute inédites, notamment dans des lieux insolites (espaces urbains, centres commerciaux, musées, Citadelle, maisons de quartier, hôpitaux...).

Un projet "un peu fou"

Après deux flashmobs particulièrement appréciées par le public (en 2020, In C de Terry Riley avait résonné le long de la boucle à bord d’un bateau-mouche ; et en 2021, c’est en pédalant qu’avait été interprété 111 cyclistes de M. Kagel), place à une "contre Flashmob" ! Derrière cette curieuse expression se cache le projet un peu fou d’un jeune artiste formé au Conservatoire national supérieur de Lyon, Jacopo Greco d’Alceo, dans le cadre du duo "Hydra Supercluster" qu’il forme avec son acolyte Johann Philippe.

Je, artiste est le nom de cette performance pour cuivres, danseurs et danseuses et électroacoustique créée en 2021. La vocation de cette performance ? S’approprier l’espace public en revisitant le concept de la flashmob : si Hydra Supercluster "habite" l’espace scénique et souhaite proposer un contenu artistique très riche, le dispositif prévu compte donner une réelle place au public, qui pourra lui aussi apporter sa contribution à cette forme artistique construite en direct. La réappropriation de l’espace commun se veut au cœur de Je, artiste.

Lieux et horaires

L’édition bisontine de cet évènement aura lieu le 3 septembre dans deux centres névralgiques de la ville : la Galerie Chateaufarine à 14h et la place du 8 septembre à 18h.